Возле Капитолия в Сакраменто открыли ресторан “Пушкин”

Лучшее русское диетического кафе столицы – Pushkin’s Bakery расширяется. Как пишет сегодня Sacramento Business Journal, открывшееся в мидтауне Сакраменто в 2013 г. заведениe перебирается ближе к Капитолию, где владельцы приобрели еще одно здание.

Новое расположение ресторана – здание 1800 на улице Capitol Avenue, буквально в несколько минутах ходьбы от Капитолия штата.

По словам хозяев заведения Дэнни и Ольги Тернер, в ресторане будут подавать завтрак и бранч; кроме того в меню появятся сэндвичи и салаты. Хозяева заведения рассчитывают на многочисленных посетителей, которые работают в центре города либо посещают столицу Калифорнии с туристическими визитами.

Новый ресторан размещен на первом этаже современного здания. Занимаемое “Пушкиным” помещение превышает площадь кафе в четыре раза. Отмечается, что действующая в Кармайкле производственная база пекарни, будет продолжать выпекаеть продукцию для кондитерской и открывашегося сегодня ресторана.

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Ранее “Славянский Сакраменто” сообщал о появлении диетического кафе “Пушкин”, открытие которого состоялось в 2013 г. в Сакраменто на 29-й улице в мидтауне. ПО версии местного издания Sacramento News & Review, лучшие выпечные изделия Сакраменто производятся в кафе “Пушкин”.

По словам американки российского происхождения Ольги Тернер, ресторан назван в честь русского поэта Александра Сергеевича Пушкина.