Спокан: осуждённый за жестокое нападение на жену передан под стражу ICE, дело направлено в Апелляционный суд

Photo: DHS

Владимир Васильевич Павлик, уроженец СССР и гражданин Украины, в настоящее время находится под стражей Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE) в штате Вашингтон. Об этом стало известно «Славянскому Сакраменто» на фоне новых процессуальных изменений в его уголовном деле: в конце июля 2026 года материалы дела о нападении первой степени с применением оружия были переданы в Апелляционный суд штата Вашингтон.

68-летний Павлик был арестован в Эйрвэй-Хайтс, штат Вашингтон, в 2016 году. Согласно материалам уголовного дела округа Спокан, 5 октября 2016 года в Спокан-Вэлли сотрудники шерифа обнаружили его выходящим из дома с большим количеством крови на одежде.

Внутри дома правоохранители обнаружили его супругу без сознания с признаками тяжёлых травм. Рядом с женщиной были найдены нож и части человеческого языка.

Пострадавшая была доставлена в медицинское учреждение с травмами, представлявшими угрозу для жизни, включая множественные переломы черепа и внутричерепные кровоизлияния. Согласно протоколам следствия, во время допроса с участием переводчика Павлик признался, что нанёс супруге удары монтировкой, а затем причинил ей увечье ножом.

Отдельно отмечается, что подозреваемый не в состоянии говорить и понимать английский язык, поэтому адвокат арестованного потребовал русскоязычного или украинского переводчика.

Отрезал «дьявольский язык» супруги

Религиозная составляющая занимала заметное место как в семейных отношениях Павлика, так и в его собственном объяснении произошедшего.

Павлик и переводчик – Владислав Элих, который впоследствии участвовал в допросе, посещали одну и ту же церковь. Согласно материалам дела, среди членов церковного сообщества было известно, что в прошлом Павлик также применял насилие в отношении супруги.

Во время беседы со следователем Павлик заявил, что после вступления в брак пастор церкви, которую посещал Павлик, якобы советовал его жене «не слушать его», и именно это, по его словам, стало причиной одного из предыдущих конфликтов.

Комментируя события 5 октября 2016 года, Павлик сообщил следователю, что «разозлился» на жену и отрезал ей язык. В качестве объяснения своих действий он сослался на библейское изречение о том, что если какая-либо часть тела «искушает» человека, её следует удалить, интерпретировав этот образ как оправдание своего поступка.

«Я просто решил сделать это, потому что она сама этого не сделала», — заявил Павлик, добавив, что, по его мнению, «пастор сделал это через меня».

Он также сказал следователю, что сожалеет о том, что не выбросил отрезанную часть языка, которую назвал «злым чёрным языком», поскольку это могло бы помешать врачам восстановить её хирургическим путём.

В протоколе допроса, проведённого детективом Стокманом, Павлик также заявил, что в день перед нападением жена, по его словам, использовала «дьявольский язык» и «проклинала его во имя сатаны». По его собственной версии событий, именно это стало последней каплей.

По собственным показаниям Павлика, данным следствию, ещё одним источником напряжённости в отношениях с супругой была их совместная работа — пара занималась уборкой помещений по контракту через клининговый бизнес. По словам обвиняемого, жена, по его мнению, не выполняла свою часть работы, из-за чего ему приходилось брать на себя весь объём обязанностей, что вызывало у него недовольство. Он также утверждал, что примерно за неделю до нападения, во время уборки помещения магазина Verizon рядом с торговым центром Spokane Valley Mall, жена якобы несколько раз ударила его по голове. Об этом инциденте, по его словам, в полицию заявлено не было. В своих показаниях Павлик также упомянул, что ранее — за один-два года до событий 2016 года — уже применял к жене физическое насилие с использованием монтировки, и этот случай также не был задокументирован полицией.

«Бог придёт за мной»

Материалы дела также содержат сведения о ряде психиатрических освидетельствований, назначавшихся в разные годы в связи с вопросом о дееспособности Павлика предстать перед судом. В 2017 году сотрудники следственного изолятора округа Спокан направили его на обследование после того, как заметили отклонения в поведении: он утверждал, что «постоянно молится» и что скоро «отправится домой». Проведённая в том же году судебно-психиатрическая экспертиза констатировала у Павлика черты расстройства личности и признала его способным участвовать в судебном процессе, однако впоследствии он проходил стационарное психиатрическое обследование в связи с галлюцинациями и бредовыми идеями — в частности, полагал, что «Бог придёт за ним», чтобы забрать его из тюрьмы домой. В другом месте обвиняемый говорит: «Вскоре Христос придёт, чтобы забрать меня с этой вонючей земли».

Однако, по итогам этой госпитализации активное психотическое расстройство подтверждено не было.

По результатам более позднего освидетельствования, проведённого в январе 2020 года, эксперт отметил у Павлика признаки “дезорганизованного мышления и стойкую поглощённость идеями”, которые были расценены как возможные бредовые убеждения. Павлик описывал ощущение «связи» через мозг, которую он объяснял как соединение со «светлыми силами». Он сослался на эпизод в церкви, где, по его словам, увидел человека, «умершего за эту церковь», и истолковал это как подтверждение своей избранности.

Согласно записи психиатра, Павлик рассказывал, что слышит голоса с неба и что у него есть третий глаз и антенна, торчащая из головы, с помощью которых он может принимать видеосообщения и осуществлять телепатию. Павлик сообщил, что является баптистом и что, якобы, «Бог предсказал войну России с Украиной».

Известно, что преступник иммигрировал в США по религиозной визе, как беженец.

Владимир Павлик на суде | Photo: KREM

На основании этих и других наблюдений эксперт пришёл к выводу, что на тот момент Павлик не был способен в достаточной мере понимать существо разбирательства и оказывать содействие собственной защите, и рекомендовал суду назначить курс восстановительной терапии.

Суд, приговор и дальнейшая судьба дела

Рассмотрение дела в суде округа Спокан продолжалось почти восемь лет. За это время суд неоднократно назначал экспертизы для определения способности обвиняемого предстать перед судом.

24 октября 2024 года Павлик признал вину по статье о нападении первой степени с отягчающими обстоятельствами в контексте домашнего насилия. Приговор вынесла судья Джули Маккей.

Согласно судебным документам, стандартный диапазон наказания по данной статье составлял от 93 до 123 месяцев лишения свободы. Из-за применения оружия к сроку были добавлены дополнительные 24 месяца.

Итоговый приговор составил 117 месяцев лишения свободы (около 9 лет и 9 месяцев), что соответствует нижней границе диапазона с учётом отягчающего обстоятельства. Кроме того, после освобождения суд назначил 36 месяцев общественного надзора.

Максимальное наказание по данной статье предусматривает пожизненное заключение и штраф до $50 000.

Приговор был вынесен в рамках соглашения сторон о назначении наказания на нижней границе допустимого диапазона. Суд также установил бессрочный запрет на любые контакты Павлика с пострадавшей Людмилой Павлик — лично, по телефону, письменно или через третьих лиц.

Апелляция и депортация

Летом 2026 года в деле произошли новые процессуальные изменения. 6 июля суд удовлетворил ходатайство об отводе назначенного защитника, а 21 июля материалы дела были официально переданы в Апелляционный суд штата Вашингтон.

Одновременно, согласно данным Иммиграционной и таможенной полиции США (ICE), Павлик находится под стражей иммиграционной службы, что указывает на начатую процедуру депортации после завершения уголовного наказания.

Его фотография также появилась на сайте Министерства внутренней безопасности США (DHS), где Павлик был включён в список лиц, которых ведомство называет «одними из наиболее опасных преступников в США».

Ruslan Gurzhiy, SlavicSac.com