На фоне участившихся экстремальных погодных явлений общественная дискуссия об изменении климата практически сошла на нет — некоторые эксперты называют это “синдромом замалчивания”. По всему миру продолжаются экстремальные волны жары. Только во время июньской жары в Европе было зарегистрировано около 10 тысяч смертей. В Соединенных Штатах набирает силу явление Эль-Ниньо, которое усиливает воздействие высоких температур и создает условия для более опасных засух, лесных пожаров, наводнений и более активного сезона ураганов. Климатологи прогнозируют, что предстоящее явление Эль-Ниньо может стать самым мощным в этом столетии — настоящим “климатическим монстром”.

Как и прежде, наиболее тяжелые последствия этих явлений испытывают самые уязвимые группы населения. Однако правительства и корпорации сокращают свои обязательства в сфере климата, а вокруг темы чистой энергетики — темпов ее развития и стоимости — распространяется дезинформация. Федеральная администрация сократила возможности по климатическому прогнозированию и свернула ряд программ, связанных с мониторингом и прогнозированием природных процессов. Так, бывший заместитель руководителя Национального управления океанических и атмосферных исследований (NOAA) Терри Гарсия сообщил, что из программы Ocean Observatories Initiative были изъяты датчики, буи и другое оборудование, обеспечивавшее получение данных о состоянии океана в режиме реального времени. Это вызывает обеспокоенность среди ученых и вынуждает политиков искать новые способы донести до своих избирателей срочность климатической проблемы.

Как ученые-климатологи пытаются преодолеть разрыв между изменениями в федеральной политике и климатической риторикой, с одной стороны, и экстремальными погодными условиями, с которыми мы все сталкиваемся — от засух и наводнений до повышения уровня моря, — с другой? Как сообщества, находящиеся на передовой климатического кризиса, адаптируются к новым условиям и повышают свою устойчивость?

На еженедельном брифинге ACoM для журналистов 17 июля спикеры обсудили эти вопросы, рассказали о конкретных решениях и стратегиях повышения устойчивости, а также поговорили о том, что всё это означает для наших сообществ — как в настоящем, так и в будущем.

“Экстремальные погодные явления влияют не только на повседневную жизнь людей, но и на их здоровье, работу и безопасность”

“Несмотря на снижение общественного внимания к теме изменения климата, жители разных стран все отчетливее ощущают последствия экстремальных погодных явлений,” — заявила Карен Маккиннон, доцент кафедры статистики и окружающей среды Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA). “Сейчас складывается необычная ситуация: с одной стороны, последствия климатических изменений становятся все более очевидными для людей, а с другой — усиливается политическое сопротивление обсуждению этой темы.”

Поэтому в своем выступлении она сосредоточилась на трех вопросах: какие экстремальные погодные явления происходят сегодня; как современная климатическая наука объясняет их связь с изменением климата и каким образом можно изменить общественную дискуссию, чтобы стимулировать более эффективные действия.

По словам Маккиннон, в Европе продолжаются рекордные волны жары. Многие европейские страны исторически менее приспособлены к экстремально высоким температурам — во многих домах отсутствуют кондиционеры, поэтому последствия оказываются особенно тяжелыми. Уже в июне Европа пережила чрезвычайно сильную волну жары, последовавшую вскоре после еще одной значительной волны в мае. Более того, по прогнозам синоптиков, впереди ожидается еще одна. В Соединенных Штатах серьезная жара накрыла восточное побережье. Так называемый «тепловой купол» привел к сочетанию экстремально высокой температуры и влажности. Именно высокая влажность значительно усиливает опасность жары.

“В некоторых районах показатель “ощущаемой температуры”, учитывающий влажность воздуха, приближался к 118 градусам по Фаренгейту (около 48°C). Из-за опасных погодных условий во многих населенных пунктах были отменены праздничные мероприятия, посвященные Дню независимости США,” — рассказала ученый. “Однако на этом проблемы не закончились. После завершения жары над восточной частью страны распространился густой дым от масштабных лесных пожаров в Канаде. Огромные массы дыма прошли через Средний Запад и достигли восточного побережья США. Подобное загрязнение воздуха представляет серьезную угрозу здоровью людей. Вдыхание дыма лесных пожаров крайне опасно.”

“Кроме того, еще до начала этих экстремальных событий климатологи прогнозировали развитие достаточно сильного явления Эль-Ниньо, которое само по себе способно вызывать экстремальные погодные явления. Все эти процессы уже сегодня существенно влияют не только на повседневную жизнь людей, но и на их здоровье, работу и безопасность: экстремальная жара и загрязнение воздуха приводят к измеримому росту смертности. Поэтому речь идет не просто об ухудшении качества жизни, а о серьезной угрозе человеческому здоровью и жизни,” — заявила Маккиннон.

Карен Маккиннон объяснила, как современная климатическая наука рассматривает происходящие события, начав с Эль-Ниньо.

“Эль-Ниньо представляет собой изменение области интенсивной конвекции в тропической части Тихого океана. Хотя само явление возникает локально, его последствия ощущаются практически во всем мире. Главная особенность Эль-Ниньо заключается в том, что оно способствует передаче большого количества тепла из океана в атмосферу. В результате во время таких периодов повышается средняя глобальная температура, а вместе с ней возрастают и температуры в тех регионах, где живут люди, особенно в тропических странах, где климат уже сам по себе остается очень жарким,” — пояснила она, подчеркнув, что научное сообщество пока не пришло к единому мнению относительно того, изменяет ли глобальное потепление сам механизм возникновения Эль-Ниньо.

“Эль-Ниньо — естественное природное явление, существовавшее на протяжении всей истории Земли. Однако хорошо известно другое: современные эпизоды Эль-Ниньо происходят уже в условиях глобального потепления. Иными словами, дополнительное тепло, которое приносит Эль-Ниньо, накладывается на уже повысившуюся температуру планеты. Именно поэтому последствия нынешних эпизодов Эль-Ниньо становятся значительно более серьезными, чем были бы при климате прошлого,” — отметила Маккиннон.

Как локальные организации повышают устойчивость местных сообществ посредством реализации государственных программ

“APEN — это общественная экологическая организация, уже более 30 лет работающая с азиатско-американскими общинами, а также с иммигрантами и беженцами. Изначально деятельность организации была сосредоточена главным образом в районе залива Сан-Франциско, однако впоследствии она распространилась на всю территорию Калифорнии,” — сказала Шина Робинсон, директор проектов по повышению устойчивости в организации Asian Pacific Environmental Network, о своей организации.

Продолжая тему изменения климата, Робинсон отметила, что сообщества, с которыми работает APEN, ежедневно сталкиваются с экологической несправедливостью. Многие из них живут буквально на “передовой” промышленного загрязнения — рядом с нефтеперерабатывающими заводами, крупными промышленными предприятиями и автомагистралями с интенсивным движением транспорта. К этим уже существующим экологическим проблемам теперь добавляются последствия изменения климата, которые лишь усиливают существующие угрозы.

В качестве примера Робинсон привела районы возле порта Окленда, где жители одновременно страдают от загрязнения воздуха дизельными выхлопами и от дыма лесных пожаров во время пожароопасного сезона.

“Кроме того, многие семьи проживают в старых домах без достаточной теплоизоляции. Такие здания удерживают внутри и жару, и загрязненный воздух, ухудшая условия жизни,” — продолжила она, приведя следующий пример: во время сильной жары могут происходить отключения электроэнергии, которые, в свою очередь, вызывают сбои в работе нефтеперерабатывающих предприятий. Это приводит к аварийным выбросам через факельные установки и даже к пожарам.

“Организация APEN занимается не только борьбой с негативными последствиями, но и помогает самим сообществам вырабатывать коллективное видение того, каким они хотят видеть свое будущее,” — подчеркнула Робинсон, отметив, что нынешняя ситуация не является устойчивой, однако люди продолжают создавать новые инициативы и проекты, несмотря на сокращение ресурсов и сложности, возникающие как на федеральном уровне, так и на уровне штата.

По ее словам, одним из ключевых направлений работы APEN является концепция центров устойчивости (resilience hubs) — под такими центрами понимаются надежные общественные учреждения, куда жители могут обращаться круглый год. Это места, где люди получают доступ к услугам, программам поддержки, необходимой информации и могут поддерживать связь со своими соседями.

“Особенно важную роль такие центры играют до чрезвычайных ситуаций, во время кризисов и после их окончания,” — заявила она. “В качестве подобных учреждений могут выступать местные библиотеки, общественные центры, спортивно-досуговые комплексы и другие общественные пространства.”

“Устойчивость сообщества невозможна без самоорганизации: устойчивые сообщества — это прежде всего сообщества, в которых люди связаны друг с другом и способны действовать коллективно. Для семей с невысокими доходами, арендаторов жилья и других социально уязвимых групп зачастую недоступны дорогостоящие меры по адаптации к изменению климата. Они не могут самостоятельно установить солнечные панели, приобрести современные очистители воздуха или инвестировать в дорогостоящее оборудование. Поэтому гораздо эффективнее вкладывать средства в общественные пространства, которые одновременно смогут защитить большое количество людей.”

В качестве конкретного примера она подробно рассказала о проекте Lincoln Recreation Center в китайском квартале Окленда, который после завершения модернизации станет одним из первых муниципальных центров устойчивости в Соединенных Штатах. Ежедневно центр посещают около тысячи человек: утром здесь проходят занятия для пожилых людей — тайцзи, настольный теннис, танцевальные программы. После этого начинают работать кружки и программы для школьников, а вечером проходят молодежные мероприятия и занятия на баскетбольных площадках. Таким образом, центр объединяет людей всех возрастов и открыт с раннего утра до позднего вечера семь дней в неделю.

Робинсон рассказала, что помимо досуговых программ здесь можно получить помощь при оформлении пособий CalFresh, зарегистрироваться для участия в выборах, а также бесплатно посещать занятия общественного колледжа. Особое внимание уделяется языковой доступности.

Кроме того, в Центре уже проводятся курсы по подготовке населения к чрезвычайным ситуациям на кантонском и мандаринском языках, а в дальнейшем организация планирует обучить местных жителей самостоятельно проводить такие курсы на родных языках — речь идет о подготовке добровольцев по программе Community Emergency Response Team (CERT).

Робинсон отметила, что в будущем организация рассчитывает использовать этот центр как основу модели “хаб и сеть”, распространяя подобные проекты и на другие районы. По ее словам, в городе имеется множество многоквартирных домов и общественных пространств, которые также могут быть преобразованы в аналогичные центры устойчивости.

“Именно эти сообщества внесли наименьший вклад в возникновение климатического кризиса, однако именно они несут наиболее тяжелые последствия,” — заявила она.

Концепции устойчивости в глобальном контексте

“Программа Omega Resilience Awards — международная инициатива, поддерживающая лидеров местных сообществ в странах так называемого “глобального большинства”, включая Индию, государства Африки и Латинской Америки, и эта программа одновременно преследует две цели,” — сказал Марк Валентайн, старший советник премии Omega Resilience Awards и основатель организации ReFrame It. “Первая — поддерживать общественных лидеров, работающих непосредственно в своих сообществах. Вторая — продвигать новые подходы к адаптации к климатическим изменениям через концепцию устойчивости, а также, где это возможно, через сокращение выбросов.”

“Изначально программа создавалась для изучения того, каким образом развивается так называемый “поликризис” (polycrisis), смысл термина заключается в том, что экономические, экологические и политические кризисы начинают усиливать друг друга,” — пояснил он, сравнив это с длинными цепочками костяшек домино, которые постепенно сходятся вместе, после чего начинают падать одновременно.

“Главная идея заключается именно в одновременном наложении нескольких кризисов. Организаторы программы стремились найти людей в разных странах мира, которые работают с этими проблемами с различных точек зрения. Среди участников были специалисты по рынку труда, защите окружающей среды, защите земель коренных народов Латинской Америки, развитию возобновляемой энергетики и другим направлениям. Всех их объединяло стремление повышать устойчивость местных сообществ.”

Валентайн отметил, что большинство разговоров о будущем сегодня окрашены исключительно в мрачные тона: чаще всего речь идет о надвигающихся катастрофах — повышении уровня моря, лесных пожарах, засухах и других угрозах, поэтому организаторы программы хотели найти более вдохновляющие и обнадеживающие истории.

“Проект был реализован совместно с тремя партнерскими организациями. Одна из них находилась в Буэнос-Айресе, вторая — в дельте реки Нигер в Нигерии, являющейся центром нефтедобычи компании Shell и на протяжении десятилетий остающейся местом экологических конфликтов и судебных разбирательств. Третий партнер располагался в Дели. За три года работы партнеры при поддержке организаторов выявили более 1500 кандидатов, отвечавших критериям программы, из них были отобраны 63 участника, которые получили финансовую поддержку, обучение и помощь в реализации своих инициатив,” — рассказал он.

По словам Валентайна, задача состояла в том, чтобы показать разнообразные способы противодействия последствиям поликризиса и одновременно сформировать новые общественные нарративы. Особое внимание уделялось тому, что в странах глобального большинства люди сталкиваются не только с последствиями изменения климата, но и с негативными последствиями некоторых климатических решений.

Например, в Латинской Америке некоторые участники программы выступают против так называемого “зеленого экстрактивизма” — добычи редкоземельных металлов, необходимых для производства экологически чистых технологий.

“Подобные проекты могут облегчить жизнь жителям развитых стран, однако одновременно способны нанести серьезный ущерб местным сообществам,” — считает Валентайн. “Другие участники программы выступают против строительства гидроэлектростанций в Гималаях или анализируют последствия строительства ветровых электростанций в прибрежных районах Индии и Юго-Восточной Азии.”

Он подчеркнул, что подобные проекты обычно рассматриваются как безусловно полезные для борьбы с глобальным изменением климата, однако если оценивать их последствия на местном уровне, ситуация оказывается значительно сложнее. Поэтому целью программы стало оказание поддержки людям, рассматривающим климатические проблемы с различных позиций.

“Кроме финансовой помощи, участникам предоставлялись новые инструменты для создания общественных нарративов. Они сотрудничали с художниками, писателями и другими специалистами по сторителлингу, помогавшими доносить их истории до широкой аудитории. Среди участников программы — защитники земель коренных народов Чили и Колумбии, специалисты, работающие с сельскими общинами Африки, и многие другие активисты. Все они помогают выявлять знания, которыми обладают местные сообщества, чтобы эффективнее адаптироваться к экологическим, экономическим и социальным вызовам,” — поделился Валентайн. “Программа стала частью более масштабной работы по формированию глобального сообщества людей, занимающихся вопросами устойчивости.”

Отдельно Валентайн остановился на вопросе сокращения внимания СМИ к климатической тематике: “Говорить о полном исчезновении темы изменения климата из информационного пространства нельзя. Наоборот, новости постоянно рассказывают о лесных пожарах, экстремальной жаре, засухах и других погодных катастрофах. Однако часто отсутствует главное — объяснение того, каким образом все эти события связаны между собой и с изменением климата. Именно эту связь журналистам необходимо помогать аудитории увидеть.”

“Если удастся преодолеть зависимость современной экономики от добывающей модели развития и изменить поддерживающую ее политическую систему, появятся реальные возможности для позитивных изменений,” — отметил он, подчеркнув, что программа Omega Resilience Awards представляет собой лишь скромную попытку помочь появлению новых лидеров, новых общественных историй и новых способов обсуждения устойчивости на уровне местных сообществ.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services