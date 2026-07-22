Директор ФБР Каш Патель планирует визит в Россию — Politico
Директор Федерального бюро расследований США Каш Патель планирует поездку в Россию в середине октября, сообщает Politico со ссылкой на американского чиновника.
По данным издания, визит может состояться 14–15 октября и станет одной из редких поездок действующего главы ФБР в Россию. Ожидается, что Патель посетит Москву и Санкт-Петербург.
Как сообщает Reuters, поездка пока находится на стадии планирования. Детали возможной программы визита и темы переговоров официально не раскрываются.
Сообщается, что Патель может быть принят представителями российских силовых структур, включая Федеральную службу безопасности (ФСБ).
Визит планируется на фоне продолжающейся напряженности между США и Россией из-за войны в Украине и за несколько недель до промежуточных выборов в США.
Каш Патель возглавил ФБР после назначения администрацией президента Дональда Трампа. Ранее он занимал должности в Совете национальной безопасности и Министерстве юстиции США, а также был известен своей критикой расследования о предполагаемом вмешательстве России в выборы 2016 года.