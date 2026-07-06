Гражданин Грузии, Георгий Кимеридзе, обвиняется в отмывании денег по схеме мошенничества с Medicare на миллиард долларов. Одним из ключевых фигурантов схемы следствие называет Джейсона Онуфриенко, гражданина США и России, который, по данным властей, бежал в Россию и объявлен в розыск.

Photo: DOJ

Георгий Кимеридзе, гражданин Грузии, обвиняется федеральной прокуратурой Южного округа Флориды в сговоре с целью отмывания денег, полученных в результате масштабной аферы с медицинским страхованием. Согласно рассекреченному уголовному делу, поданному в суд Майами, следствие считает, что Кимеридзе на протяжении более года участвовал в схеме, через которую было незаконно похищено свыше миллиарда долларов у Medicare, страховых программ Medigap, организаций Medicare Advantage и Федеральной программы медицинского страхования для государственных служащих.

По данным аффидевита специального агента Роберта Лепли из Управления генерального инспектора Министерства здравоохранения США, схема строилась вокруг двух подставных компаний по поставке медицинского оборудования — Main Street DME из штата Джорджия и ABRH Care из Майами. Обе фирмы выставляли страховщикам счета за катетеры, ортопедические бандажи и перевязочные материалы, которые пациенты якобы никогда не заказывали и не получали. Следствие обнаружило, что тысячи претензий были поданы от имени людей, уже скончавшихся за месяц и более до выставления счета, а десятки тысяч жалоб поступили на горячую линию Medicare от пациентов, утверждавших, что им выставляли счета за оборудование, которого они не заказывали.

Как утверждает обвинение, за схемой стояла транснациональная преступная организация, базирующаяся в России, которая скупала или создавала подставные компании по всей территории США, назначала номинальных владельцев и быстро прогоняла через них поддельные страховые претензии. Полученные от страховщиков выплаты затем переводились через банковские счета компаний в офшорные фирмы в Гонконге и других юрисдикциях.

Кимеридзе, по версии следствия, устроился на работу в Main Street в апреле 2024 года после того, как получил предложение через зашифрованный мессенджер Telegram от неизвестного лица. В его обязанности входило вскрывать поступающую в офис компании почту, фотографировать чеки от страховых компаний и пересылать снимки в групповой чат Telegram под названием «Gigi Work», после чего по указанию кураторов отправлять сами чеки через курьерскую службу получателям в Бруклине. В апреле 2024 года следователи провели обыск офиса компании и обнаружили помещение, заваленное нераспечатанными конвертами от страховых компаний, но полностью лишённое какого-либо медицинского оборудования. Кимеридзе тогда добровольно предоставил следователям доступ к переписке в Telegram и содержимому гостиничного сейфа, где хранились чеки, и заявил, что прекратит участие в схеме после того, как узнал о её преступном характере.

Тем не менее, согласно материалам дела, спустя несколько месяцев Кимеридзе, как утверждается, стал причастен к работе второй подставной компании, ABRH Care, зарегистрированной в Майами. Номинальным владельцем и директором этой фирмы значился Ираклий Накашидзе, также гражданин Грузии, который в ноябре 2025 года признал вину по обвинению в сговоре с целью отмывания денег и в мае 2026 года был приговорён к 37 месяцам лишения свободы. По показаниям Накашидзе, данным следователям в мае 2026 года, именно Кимеридзе — известный в переписке под именем «Гиги» — направлял его действия по управлению банковскими счетами ABRH через отдельный групповой чат в Telegram и распоряжался переводом средств в свою пользу. Следствие также установило, что номер телефона Кимеридзе был сохранён в телефоне Накашидзе как «Gigi Los Angeles», а между счетами, связанными с Кимеридзе, и компанией, ранее получавшей средства от Main Street, зафиксировано порядка 48 переводов через Zelle уже после того, как Накашидзе был арестован по своему делу.

По данным следствия, за первые месяцы 2024 года на счёт Main Street поступило не менее пяти миллионов долларов от страховых компаний, из которых около 3,4 миллиона были в кратчайшие сроки переведены на счета подставных фирм. Аналогичная картина зафиксирована и в отношении ABRH: за период с января по июнь 2025 года на счета компании поступило порядка 2,1 миллиона долларов, из которых около 1,1 миллиона было выведено за рубеж.

Ещё один фигурант дела — Джейсон Онуфриенко, гражданин США и России, который, по данным следствия, руководил Main Street и, предположительно, покинул территорию Соединённых Штатов через сухопутную границу с Мексикой в 2024 году. В июне 2025 года ему были предъявлены обвинения в Восточном округе Нью-Йорка в рамках связанного дела, однако он по-прежнему находится в розыске.

Кимеридзе был задержан 24 апреля 2026 года в округе Бровард по обвинению в мошенничестве по законам штата Флорида, после чего был передан под стражу Министерства внутренней безопасности США. В настоящее время он содержится под стражей в Южном округе Флориды.

Согласно американскому законодательству, обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде.