В Испании задержан участник пророссийской хакерской группы Cyber Army of Russia Reborn

В Испании задержан предполагаемый участник пророссийской хакерской группы Cyber Army of Russia Reborn, также известной как Z-Pentest. Об этом сообщило Федеральное бюро расследований США (ФБР).

По информации ведомства, задержание провела Национальная полиция Испании при координации с отделением ФБР в Лос-Анджелесе.

В ФБР напомнили, что в декабре прошлого года объявили о начале операции Red Circus, направленной на противодействие поддерживаемым Россией киберугрозам против США и их союзников. Тогда американские власти совместно с международными партнерами выпустили предупреждение о деятельности пророссийских хактивистских групп, которые осуществляют атаки на объекты критической инфраструктуры, включая системы водоснабжения, сельское хозяйство и энергетический сектор.

По данным ФБР, одной из ключевых задач операции Red Circus является выявление и задержание участников таких группировок, как Cyber Army of Russia Reborn, для предотвращения новых кибератак.

Последнее задержание стало частью международной операции Operation Riptide. В ФБР заявили, что продолжат совместно с зарубежными партнерами привлекать к ответственности лиц, причастных к злонамеренной кибердеятельности, независимо от страны их нахождения.