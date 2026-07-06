Федеральная прокуратура штата Нью-Гэмпшир предъявила обвинения двум гражданам Грузии — 48-летнему Кахе Бенделиани и 37-летнему Гоге Данелии — по делу об отмывании денег, связанному с одной из крупнейших схем мошенничества против американской системы Medicare.

Goga Danelia | Photo: DOJ

По данным Министерства юстиции США, обвиняемые входили в транснациональную преступную сеть, которая подала в Medicare фиктивные требования на выплату почти 3 миллиардов долларов за медицинское оборудование длительного пользования. Следствие утверждает, что через связанную с ними компанию Centennial Med Supply LLC государственные и частные страховые программы выплатили не менее 12,5 миллиона долларов.

По версии прокуратуры, преступная организация, базировавшаяся в России и других странах, использовала похищенные персональные данные пациентов и врачей из Нью-Гэмпшира, других штатов Новой Англии и всей территории США. На основании этих данных оформлялись счета за катетеры и другое медицинское оборудование, которое пациенты не получали и которое им не назначалось.

Следователи утверждают, что после получения выплат участники схемы легализовывали деньги через американскую банковскую систему, а затем переводили их на счета подставных компаний и в зарубежные банки. Для открытия счетов, по данным обвинения, использовались фиктивные документы и номинальные владельцы компаний, многие из которых находились в США незаконно.

Власти называют это дело крупнейшим в истории Министерства юстиции США по предполагаемому ущербу от мошенничества в сфере здравоохранения. Оно является частью общенациональной операции, в рамках которой обвинения предъявлены 455 фигурантам по делам о медицинском мошенничестве на общую сумму более 6,5 миллиарда долларов.

Прокуратура подчеркивает, что предъявленные обвинения являются лишь утверждениями следствия. Оба обвиняемых считаются невиновными до тех пор, пока их вина не будет доказана в суде.