Disneyland Resort в Калифорнии готовит грандиозное лето 2026: юбилей, супергерои и путешествие в далёкую галактику
Этим летом Disneyland Resort в Анахайме (Калифорния) приглашает гостей окунуться в атмосферу магии сразу двух парков — здесь и грандиозные торжества по случаю 70-летия курорта, и встречи с супергероями Marvel, и приключения в мире «Звёздных войн».
Главное событие сезона — празднование 70-летия Disneyland Resort. Гостей ждёт эффектный парад Paint the Night, водно-световое шоу World of Color: Happiness, а также праздничное оформление парков в честь юбилея, которое встретит посетителей буквально на каждом шагу.
Оригинальный парк Уолта Диснея по-прежнему собирает поклонников классики и новых технологий под одной крышей. В Mickey’s Toontown можно встретить Микки Мауса и прокатиться на аттракционе «Mickey & Minnie’s Runaway Railway». В зоне Star Wars: Galaxy’s Edge — почувствовать себя пилотом «Тысячелетнего сокола» на «Millennium Falcon: Smugglers Run» или пережить иммерсивное приключение «Star Wars: Rise of the Resistance». В Royal Hall гостей встречают диснеевские принцессы, а классика жанра — «Пираты Карибского моря» и «Peter Pan’s Flight» — по-прежнему в строю.
Второй парк курорта, Disney California Adventure Park, делает акцент на историях Marvel и Pixar. В Avengers Campus можно встретить Капитана Марвел и других супергероев, в San Fransokyo Square — оказаться в мире мультфильма «Город героев», а на аттракционе «Guardians of the Galaxy – Mission: BREAKOUT» испытать свободное падение. В Cars Land гостей ждёт скоростной заезд на «Radiator Springs Racers».
В этом году Disneyland Resort объявил о специальном предложении: с 30 июня 2026 года можно приобрести вечерний билет на один день в один из парков — Disneyland Park или Disney California Adventure Park — всего за $59.
Билеты действуют с воскресенья по среду в период с 12 июля по 5 августа 2026 года. Посещение возможно вечером: в Disneyland Park — с 19:00 до закрытия, в Disney California Adventure Park — с 17:00 до закрытия.