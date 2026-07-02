Российскую пару задержали после восхождения на шпиль Эмпайр-стейт-билдинг и предложения руки и сердца

В Нью-Йорке полиция задержала двух российских экстремалов после того, как они незаконно забрались на шпиль знаменитого небоскреба Эмпайр-стейт-билдинг, где устроили романтическое предложение руки и сердца.

Задержанными оказались 33-летняя Анджелина Николау (Angela Nikolau) и 32-летний Иван Кузнецов, более известный в социальных сетях под псевдонимом Ivan Beerkus. Пара прославилась благодаря опасным восхождениям на небоскребы по всему миру и стала героями документального фильма Netflix «Skywalkers: A Love Story».

По данным полиции, днем 1 июля они проникли в закрытую техническую зону небоскреба, поднялись на антенну без страховочного снаряжения и развернули черный баннер с надписью: «Когда сила любви победит любовь к силе, мир узнает покой». Затем Кузнецов сделал своей спутнице предложение, которое она приняла.

После того как альпинисты начали спускаться, сотрудники экстренных служб полиции Нью-Йорка поднялись к ним по служебным лестницам, безопасно сопроводили вниз и задержали без применения силы. Из-за инцидента полиция временно перекрыла прилегающие улицы в центре Манхэттена.

По информации правоохранительных органов, обоим предъявлены многочисленные обвинения, включая кражу со взломом, незаконное проникновение на частную территорию, преступную порчу имущества, создание угрозы жизни и здоровью, хранение инструментов для взлома, незаконное вмешательство в работу объекта и нарушение общественного порядка.

Администрация Эмпайр-стейт-билдинг назвала произошедшее несанкционированным проникновением и заявила, что инцидент не представлял опасности для посетителей здания. Каким образом экстремалы смогли попасть в закрытую часть небоскреба, остается предметом расследования.