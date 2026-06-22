Украинская семья Ващук, которая после начала войны переехала в американский штат Огайо по гуманитарной программе Uniting for Ukraine (U4U), столкнулась с угрозой депортации, пишет The Guardian.

Photo: Catholic Charities

По информации издания, Тамила Ващук и ее 10-летний сын получили предписание о выдворении после того, как в 2022 году временно вернулись в Киев для обследования и лечения ребенка. По словам семьи, перед поездкой они неоднократно консультировались с представителями иммиграционных служб США и получили заверения, что смогут беспрепятственно вернуться благодаря гуманитарному паролю.

Однако после прилета в аэропорт Бостона Тамила и ее сын получили уведомления о нарушении условий программы, поскольку участникам гуманитарного пароля запрещено покидать территорию США без специального разрешения.

Семья живет в Кливленде уже несколько лет, занимается бизнесом по продаже украинских пельменей, помогает украинским беженцам и активно участвует в жизни местного сообщества. Муж Тамилы, Николай Ващук, работает в благотворительной организации Catholic Charities, помогая иммигрантам оформлять документы.

Слушание по делу назначено на август. Если суд примет решение о депортации, семья опасается за здоровье сына, который нуждается в постоянном приеме специфического лекарства. По словам родителей, из-за регулярных российских атак на энергетическую инфраструктуру Украины обеспечить необходимые условия для лечения будет крайне сложно.

В Министерстве внутренней безопасности США заявили, что Тамила Ващук и ее сын нарушили условия гуманитарного пароля, покинув страну без разрешения, подчеркнув, что они получат полный доступ к судебному разбирательству.

С момента начала второго президентского срока Дональда Трампа прием украинцев в США по U4U был приостановлен, а

из США были депортированы сотни беженцев из Украины и России.

Практически сразу после начала военных действий в феврале 2022 г. президент США Джо Байден объявил о предоставлении временного убежища 100 тыс. украинцев. С февраля прошлого года в США въехало более 270 тысяч украинцев, из которых почти 130 тысяч были приняты в рамках программы U4U (Единство ради Украины), сообщает Министерство внутренней безопасности (DHS), управляющее данной программой. Более 200 тысяч американцев выступили спонсорами украинских граждан именно по этой программе.

