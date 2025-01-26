В первую неделю президентства Дональда Трампа в мигрантских группах в соцсетях все чаще стали появляться посты, что украинцам не продлевают или отказывают в U4U (Uniting for Ukraine). U4U – это программа, принятая администрацией Байдена весной 2022 года, позволяющая бежавшим от войны украинцам приехать и работать в США без визы при условии, что за них поручился финансовый спонсор, проживающий в стране. По состоянию на 2023 год, въехали более 150 тысяч украинцев.

В пятницу крупные американские СМИ, такие как, ABC News и The New York Times сообщили со ссылкой на электронное письмо одного из руководителей Службы гражданства и иммиграции США, подведомственной Департаменту внутренней безопасности (DHS), что DHS приостановил ряд программ приема иммигрантов, в том числе из Украины. Представитель Службы гражданства и иммиграции США подтвердил газете NYT, что на текущей неделе была издана новая директива, но вдавался в ее подробности.

В письме содержится требование немедленно прекратить принятие решений о заявках на проживание в США по программам, которые пересматривает новая администрация. В рамках пересмотра программ и некоторых групп иммигрантов может быть отменен статус гуманитарного пароля или прекращено дело, находящегося на рассмотрении иммиграционного суда и др.

Как пишет ABS News, в четверг вечером, 23 января, исполняющий обязанности министра внутренней безопасности Бенджамином Хаффман разослал директиву (или документ еще называют меморандум), согласно которой, мигрант, которому “предоставлен пароль в соответствии с политикой, которая может быть приостановлена, изменена или прекращена”, может быть подвергнут ускоренной высылке.

По сути это директива о расширении ускоренной депортации и содержит инструкции для агентов ICE, как применять ускоренные депортации без суда, которые раньше могли проходить только на южной границе. Сотрудники ICE могут арестовывать, задерживать и депортировать всех кто прибыл в США по паролю CHNV для кубинцев, гаитян, никарагуанцев и венесуэльцев, по программе U4U. Эксперт добавляют сюда и тех, кто пересекал границу через Мексику по программе CBP One и всех других, кто находится на основании Parole.

Решение принято в рамках курса президента Дональда Трампа на ужесточение миграционной политики.