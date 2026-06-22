В Лос-Анджелесе объявлен режим ЧС из-за пожара в Бойл-Хайтс

Губернатор Калифорнии Гэвин Ньюсом ввёл режим чрезвычайного положения в округе Лос-Анджелес в связи с продолжающимся неделю пожаром на складском объекте в районе Бойл-Хайтс.

По данным властей, огонь вспыхнул на складе и быстро привёл к сильному задымлению и выбросу вредных частиц в воздух. Пожарные продолжают работы по локализации возгорания, которое осложняется масштабом здания и возможным наличием материалов, усиливающих горение.

Штат мобилизовал ресурсы для поддержки местных служб: подготовлено миллионы масок, мобильные очистители воздуха для эвакуационных пунктов, а также запасы воды и оборудование для реагирования. Также усилен мониторинг качества воздуха в районе происшествия.

Власти предупреждают, что густой дым может сохраняться в прилегающих районах. Жителям рекомендуется оставаться в помещениях, закрыть окна и минимизировать пребывание на улице, особенно уязвимым группам населения.