В Калифорнии прошёл Саммит по гражданским правам, посвящённый борьбе с ненавистью и укреплению инклюзивности

Департамент гражданских прав Калифорнии (California Civil Rights Department, CRD) провёл в Сан-Франциско Саммит по гражданским правам, собравший политиков, активистов, художников и представителей местных сообществ. Участники обсудили рост проявлений ненависти в штате и меры по укреплению безопасности и социальной сплочённости.

По данным, представленным на мероприятии, около 3,1 миллиона жителей Калифорнии столкнулись с проявлениями ненависти за последний год, что, по словам организаторов, оказывает значительное влияние на уровень доверия в обществе и чувство безопасности.

Особое внимание на саммите было уделено программе California vs Hate — это общештатная система приёма сообщений о случаях ненависти и дискриминации, а также механизм поддержки пострадавших. Программа позволяет жителям анонимно сообщать о инцидентах и получать доступ к консультациям, юридической и социальной помощи через сеть партнёрских организаций. По словам представителей CRD, инициатива направлена на то, чтобы упростить доступ к помощи и усилить профилактику преступлений на почве ненависти.

Директор CRD Кевин Киш заявил, что борьба с ненавистью требует объединённых усилий общества. По его словам, подобные мероприятия помогают вырабатывать совместные решения и поддерживать пострадавшие сообщества. Он также отметил важную роль программ штата, включая California vs Hate и инициативы по поддержке жертв.

В рамках саммита прошли панельные дискуссии, практические семинары и культурные выступления, объединяющие политическую повестку с личными историями и художественными формами выражения. Участники обсудили взаимодействие государственных программ и общественных инициатив, направленных на профилактику дискриминации.

Отдельное внимание было уделено действующим инициативам штата, включая программы поддержки пострадавших и грантовое финансирование местных организаций, работающих с сообществами, затронутыми проявлениями ненависти.

По словам участников, California vs Hate — это не просто горячая линия, где можно «выговориться» без участия правоохранительных органов, но и структура, которая предоставляет предметную помощь людям, оказавшимся в беспомощной ситуации. В частности, был приведён случай, когда беженец из Мексики получил социальное жильё и помощь адвокатов после обращения на горячую линию.

В течение дня также прошли обсуждения роли медиа, спорта и культуры в формировании общественного восприятия вопросов равенства и гражданских прав. Организаторы подчеркнули, что противодействие ненависти требует долгосрочной координации между государством, общественными организациями и культурными институциями.

По итогам саммита участники отметили необходимость продолжения совместной работы и укрепления партнёрств между различными секторами общества для противодействия дискриминации и насилию на почве ненависти.