Серия интервью в рамках предвыборной кампании на пост губернатора Калифорнии: беседа с Тони Термондом

2 июня 2026 года состоится праймериз, на котором калифорнийцам нужно будет сделать выбор в пользу нового губернатора, контролера, секретаря и ряд других должностей в администрации штата.

Калифорния использует систему праймериз «top-two» (также называемую беспартийными всеобщими праймериз). Все кандидаты, сейчас их насчитывается около 60 человек, на конкретную должность включаются в один общий бюллетень, независимо от партийной принадлежности, избиратели могут голосовать за любого из них (принадлежность к партии не ограничивает выбор). Два кандидата, которые получат наибольшее количество голосов, пройдут на общие выборы в ноябре.

ACoM проводит серию интервью с кандидатами на пост губернатора, первое состоялось 30 апреля с Тони Термондом.

Тони Термонд — суперинтендант по вопросам народного образования штата Калифорния, кандидат от Демократической партии на пост губернатора Калифорнии, он занимает прогрессивную позицию в политике, в том числе выдвинул инициативу по введению единой системы здравоохранения, строительству двух миллионов жилых единиц к 2030 году и упразднению Иммиграционной и таможенной службы (ICE), позиционируя себя как государственного служащего, сформировавшегося под влиянием иммигрантских корней, бедности и государственной службы.

Термонд гордится своим иммигрантским прошлым — он сын и внук иммигрантов: его мать иммигрантка из Панамы. Однако она умерла, когда мальчику было 6 лет, в итоге Термонда и его младшего брата разлучили с двумя другими братьями и сестрами, отправив жить к старшей двоюродной сестре, которую они никогда не видели, в Филадельфию; там они жили на продовольственные талоны и государственные пособия. Впоследствии он работал в ресторанной сфере и в социальной службе, а последние 18 лет своей карьеры посвятил выборным должностям: был членом городского совета и школьного совета, депутатом законодательного собрания штата, а также дважды избирался суперинтендантом штата.

Термонд верит в силу образование, т.к. оно “изменило его жизнь: “Я стал социальным работником, работал за 3 доллара в час, работал в ресторанах и в UPS. Затем я был избран на разные должности — в городском совете, школьном совете, законодательном собрании штата и дважды на пост суперинтенданта образования.”

“Конституция гарантирует право на образование всем детям, включая детей без документов. Я буду защищать это право и работать со школьными округами, чтобы они продолжали принимать всех детей… Школы не должны сотрудничать с иммиграционными рейдами без законных оснований,” — заявил Термонд, говоря о доступе всех детей, включая детей без документов, к бесплатному образованию.

“Я верю, что лучшая Калифорния возможна, и мы должны строить её вместе. Мой план включает создание двух миллионов единиц жилья, чтобы обеспечить жильём бездомных, включая 10 тысяч бездомных подростков в нашем штате, а также обеспечение калифорнийцев хорошо оплачиваемой работой. Я поддерживаю систему здравоохранения с единым плательщиком (single-payer). Я планирую ввести налог для миллиардеров и направить полученные средства на налоговые льготы для работающих и среднего класса, чтобы у людей было больше денег на растущие расходы на бензин, продукты и жильё,” — заявил кандидат в губернаторы перед журналистами.

Темно выступает за упразднение ICE и утверждает, что будет “работать с Конгрессом, чтобы упразднить ICE и создать более справедливую систему. Первоначально ICE создавался как структура безопасности, но на практике она депортирует людей, которые работают в уходе за детьми и сельском хозяйстве”.

“Я уже поддерживал законы, которые ограничивают деятельность ICE в школах и больницах Калифорнии. Сейчас я продвигаю закон, который вводит налог на компании, управляющие центрами содержания ICE в нашем штате… Также я буду работать над созданием пути к гражданству, как в прошлых программах легализации. Если кто-либо, включая агента ICE, нарушает закон Калифорнии, я поручусь, чтобы его арестовала дорожная полиция штата. Я восстановлю доступ к здравоохранению для людей без документов, потому что это правильно и экономически эффективно.”

“Иммиграционная политика наносит экономический ущерб всей стране, включая сельское хозяйство, строительство и гостиничный бизнес.Американская экономика нуждается в рабочей силе. Общественное мнение также поддерживает путь к гражданству. Мы должны работать шаг за шагом — через Конгресс и выборы — чтобы изменить политику,” — утверждает Термонд, говоря оп эти к гражданству и текущей позиции действующей администрации.

Рассказывая о здравоохранении, Термонд заявил, что как он “полностью поддерживает систему здравоохранения с единым плательщиком”.

“Я продвигал такие инициативы ещё будучи законодателем и продолжаю поддерживать их сейчас. У меня есть личная история: мой брат потерял работу и медицинскую страховку как раз в тот момент, когда у него диагностировали редкое заболевание печени. Из-за отсутствия страховки он не смог получить лечение и умер в возрасте 35 лет. Никто не должен умирать только потому, что у него нет медицинской страховки. Мы можем создать систему единого плательщика, убрать коммерческую мотивацию из здравоохранения и сосредоточиться на пациентах,” — подчеркнул он. “Как губернатор, я буду работать с Конгрессом, чтобы отменить негативные последствия этого закона и восстановить доступ к медицинской помощи.”

На посту губернатора Термонд планирует обложить налогом людей с активами свыше 150 миллионов долларов, чтобы направить эти средства на школы, здравоохранение и рабочие места.

“Я поддерживаю налог на миллиардеров, который сейчас предлагается для голосования. Он поможет компенсировать сокращения и предотвратить закрытие больниц. Мы не должны повышать налоги на рабочий и средний класс. Вместо этого нужно облагать налогом сверхбогатых. Это даст людям налоговые льготы и больше денег на повседневные расходы — бензин, продукты, жильё,” — заявил он.

В то же время он поддерживает идею федерального налога на богатство, чтобы штаты не конкурировали друг с другом и не теряли капитал; снижение бюрократии для малого бизнеса, упрощение разрешений и предоставление льготных кредитов, также он будет поддерживать малый бизнес — “основу экономики”.

“Губернатор не может напрямую снизить цены, но может создать условия, чтобы они снижались: больше жилья — больше предложения — ниже цены. Я предлагаю построить 2 миллиона единиц жилья к 2030 году, включая использование земель школьных округов. Также я поддерживаю программу помощи с первоначальным взносом для покупки жилья.Кандидат в губернаторы также поддерживает расширение контроля за арендной платой (rent control) по всему штату, поскольку “арендная плата выросла слишком сильно, и люди нуждаются в защите. Но нужно сохранить баланс: арендаторы должны быть защищены от резкого роста цен, а владельцы недвижимости — иметь возможность покрывать расходы на обслуживание”.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services