Полиция штата Иллинойс арестовала 25-летнего Ивана Кукука из Мэдисона, Висконсин, по обвинению в торговле метамфетамином после остановки его автомобиля в округе Маклин.

Photo: Illinois State Police

Сообщается, что 6 апреля 2026 года, сотрудник полицейского патруля остановил легковой автомобиль на восточном направлении I-74, недалеко от Блумингтона. При последующем обыске в машине было обнаружено несколько пакетов с подозреваемым метамфетамином общим весом около 99,7 фунтов (примерно 45 кг), рыночная стоимость которого оценивается почти в 3,6 миллиона долларов. Водитель и единственный пассажир автомобиля, Кукок, был задержан без сопротивления.

Дело было передано в прокуратуру округа Маклин, где Кукуку предъявлены обвинения в торговле метамфетамином. На данный момент он содержится в тюрьме округа Маклин до первого судебного слушания.

Стоит отметить, что предъявленное обвинение не является доказательством вины, и обвиняемый считается невиновным, пока его вина не будет доказана в суде “вне разумных сомнений”.