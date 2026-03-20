Американский актер и мастер боевых искусств Чак Норрис скончался 19 марта 2026 года в возрасте 86 лет. Об этом сообщила его семья.

По информации близких, актер умер на Гавайях, на острове Кауаи, в окружении родных. Обстоятельства смерти не раскрываются. В заявлении семьи говорится, что Норрис «ушел с миром», а его жизнь была посвящена вере, семье и служению людям.

Чак Норрис был одним из самых узнаваемых героев боевиков 1980–1990-х годов. Широкую известность ему принесла роль в телесериале “Крутой Уокер: Правосудие по-техасски”, а также участие в фильмах “Путь дракона”, где он снялся вместе с Брюс Ли, и Отряд «Дельта».

Норрис был не только актером, но и профессиональным бойцом: он имел черные пояса по нескольким видам единоборств и основал собственную систему боевых искусств Chun Kuk Do. В 2007 году ему было присвоено звание почетного морского пехотинца США.

Коллеги и поклонники по всему миру выражают соболезнования в связи с его смертью. Среди тех, кто почтил память актера, — Жан-Клод Ван Дамм и Сильвестр Сталлоне, отметившие его вклад в кино и влияние на целое поколение.

Чак Норрис оставил после себя большое наследие в киноиндустрии и культуре, став символом силы и дисциплины для миллионов людей по всему миру.