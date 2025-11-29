В калифорнийском Стоктоне, произошла массовая стрельба на семейном торжестве, в результате которой погибли по меньшей мере четыре человека, ещё десять получили ранения. Инцидент произошёл в субботу вечером в банкетном зале, где отмечали детский день рождения.

По сообщению офиса шерифа округа Сан-Хоакин, неизвестный открыл огонь по гостям мероприятия. Среди пострадавших — дети. Власти предполагают, что атака могла быть целенаправленной, однако мотивы стрелка остаются неизвестными.

Подозреваемый скрылся с места происшествия и до сих пор находится на свободе. Полиция и федеральные службы ведут масштабную поисковую операцию. Район оцеплен, жители призваны сохранять осторожность.

Медицинские службы доставили раненых в ближайшие больницы, состояние некоторых оценивается как критическое.

Следствие продолжается, правоохранители просят всех очевидцев обратиться в полицию и предоставить любую информацию, способную помочь в розыске стрелка.