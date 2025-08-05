Пограничный патруль США задержал россиянина, находившегося в стране незаконно

Сотрудники Пограничного патруля США из сектора Эль-Сентро в рамках операции Operation at Large задержали гражданина России, который проживал на территории США без законных оснований. Задержание произошло в городе Ирвайн, штат Калифорния.

По данным Пограничной службы, мужчина находился в стране нелегально и теперь будет депортирован. Представители ведомства подчеркнули, что лица, не имеющие законного статуса пребывания в США, не смогут беспрепятственно оставаться на территории страны.

«Наше государство не является убежищем для тех, кто нарушает иммиграционные законы», — говорится в официальном заявлении.

Операция Operation at Large направлена на выявление и задержание так называемых «представляющих особый интерес» иностранцев, находящихся в США с нарушением закона.