Владимир Зеленский сообщил о телефонном разговоре с президентом США Дональдом Трампом. По словам Зеленского, основное внимание в разговоре было уделено прекращению войны.

Президент Трамп хорошо осведомлён о ситуации — он знает о российских ударах и положении на линии фронта. Он понимает, что Россия сейчас пытается усилить свои атаки, отметил Зеленский.

Глава украинского государства заявил, что Украина полностью поддерживает американское предложение о немедленном прекращении огня. По его словам, Киев уже предпринимал множество попыток остановить боевые действия: предлагал России «тишину в небе», прекращение ракетных и дроновых атак по гражданской инфраструктуре, особенно по энергетическому сектору. Все эти инициативы, по утверждению Зеленского, были цинично проигнорированы российской стороной.

Ни одного дня не прошло без террора против гражданского населения. Ни одного дня настоящей тишины на фронте. Причина этой войны — желание России контролировать жизни соседей, подчинять и уничтожать. Без этой цели не было бы и войны, заявил президент Украины.

Зеленский также отметил важность международного давления на Москву, в частности со стороны США. Одним из ключевых направлений санкционной политики он назвал российскую нефть. Чтобы Россия пошла к миру, у неё должны закончиться деньги на войну.

Трамп, в свою очередь, раскритиковал Индию за перепродажу российской нефти и пообещал поднять тарифы. Одновременно его спецпредставитель Стив Уиткофф прибыл в Москву, а генерал Кит Келлог — в Киев.