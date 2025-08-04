В округе Плейсер, Калифорния, арестован 27-летний житель Сакраменто Сергей Федчик по подозрению в совершении тяжких преступлений. По данным офиса шерифа, нападение произошло 3 августа 2025 года на пешеходной тропе Dry Creek. Федчик был задержан вечером того же дня и помещён в тюрьму округа.

Как удалось узнать “Славянскому Сакраменто”, мужчина подозревается в незаконном лишении свободы, попытку изнасилования, сексуальное насилие и похищение. Общая сумма залога — один миллион долларов. Следующее судебное заседание назначено на 5 августа.

Полиция не исключает наличие других жертв и просит откликнуться всех, кто мог стать свидетелем или располагает видеозаписями с района происшествия 3 августа с 16:00 до 18:00. Контактный номер: (530) 889-7830.