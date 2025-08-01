Сенатский комитет США одобрил дополнительную помощь Украине после изменения позиции Трампа

Комитет по ассигнованиям Сената США одобрил проект оборонного бюджета на сумму $852 миллиарда, который включает около $1 миллиарда в поддержку Украины. Решение принято спустя короткое время после того, как Дональд Трамп заявил о готовности рассматривать новые пакеты помощи Киеву при определённых условиях.

Бюджетный план включает $800 миллионов долгосрочной военной поддержки Украины. За законопроект проголосовали 26 сенаторов, против — трое.

На фоне продолжающейся войны и нестабильной внутренней поддержки в США, новая инициатива демонстрирует рост двустороннего консенсуса в Сенате по украинскому вопросу. Особую активность проявили сенаторы от обеих партий, которые также представили отдельный законопроект на $54,6 миллиарда в течение следующих двух лет, предусматривающий помощь Киеву в военной и гуманитарной сферах.

Председатель комитета отметил, что «безопасность США напрямую связана с победой Украины», в то время как республиканцы подчёркивают необходимость прозрачности и отчётности в распределении помощи.

Инициатива будет рассматриваться полным составом Сената в ближайшие недели.