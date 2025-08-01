Дональд Трамп выступил с резким заявлением в социальной сети X в ответ на слова бывшего президента России, а ныне заместителя председателя Совета безопасности РФ Дмитрия Медведева. Американский лидер сообщил, что отдал приказ о передислокации двух атомных подводных лодок в связи с возможной угрозой, исходящей из Москвы.

«Основываясь на крайне провокационных заявлениях бывшего президента России Дмитрия Медведева, который теперь является заместителем председателя Совета безопасности Российской Федерации, я распорядился направить две ядерные подводные лодки в соответствующие регионы — на случай, если эти глупые и подстрекательские заявления окажутся чем-то большим, чем просто словами. Слова имеют большое значение и часто приводят к непреднамеренным последствиям. Надеюсь, этот случай не станет одним из них. Благодарю за внимание к этому вопросу!» — написал Трамп.

Поводом для заявления Трампа стали публикации Дмитрия Медведева, в которых тот резко раскритиковал ультимативный тон США и допустил ответные шаги, включая обсуждение “мертвой руки” — российской системы ядерного возмездия. Некоторые наблюдатели расценили это как неявную угрозу применения ядерного оружия в случае эскалации конфликта вокруг Украины.

Ранее Трамп уже выражал разочарование действиями Кремля и 29 июля сократил срок, отведённый России на прекращение огня в Украине, с 50 до 10 дней.

Тем временем президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию, заявил во время визита на Валаам, что «все разочарования возникают от избыточных ожиданий» и призвал к переговорам без публичного давления. По словам Путина, Россия предложила создать три рабочие группы, которые могли бы вести переговоры в закрытом режиме, однако «эта работа пока не началась».