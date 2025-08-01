29 июля 2025 года Министерство внутренней безопасности США (DHS) объявило о запуске масштабной национальной кампании под названием “Defend the Homeland” (“Защити Родину”), цель которой — набор новых сотрудников в Иммиграционную и таможенную полицию (ICE). Инициатива направлена на привлечение патриотически настроенных американцев к службе в федеральных правоохранительных органах для выявления, ареста и депортации наиболее опасных нелегальных преступников с территории США.

Как подчеркнула глава DHS Кристи Ноэм, в условиях, когда страна сталкивается с последствиями, по её словам, провальной иммиграционной политики администрации Байдена, необходима срочная мобилизация новых кадров. Она заявила: “Ваша страна зовёт вас на службу в ICE. Сейчас, когда безопасность Америки подвергается угрозе, как никогда важны ваша решимость, опыт и мужество. Это переломный момент в истории нашей нации”.

Программа предлагает внушительный пакет материальных стимулов: подписной бонус до 50 000 долларов, программы погашения и прощения студенческих долгов, 25-процентную надбавку по программе Law Enforcement Availability Pay (LEAP) для агентов отдела расследований (HSI), доплаты за внеурочную работу для депортационных офицеров (ERO, AUO), а также улучшенные пенсионные льготы. Все эти меры стали возможны благодаря дополнительному финансированию, предусмотренному недавно подписанным законом, неофициально называемым One Big Beautiful Bill.

Кампания сопровождается активной информационной поддержкой: патриотические плакаты с изображениями президента и министра DHS появятся на улицах крупных городов, в университетских кампусах, на ярмарках вакансий и в профессиональных сетях сотрудников правоохранительных органов.

Слоган кампании — Defend the Homeland. Join ICE Today. Представители ICE призывают всех, кто готов служить закону, защищать общественную безопасность и страну, присоединиться к федеральной службе и начать карьеру в сфере национальной безопасности.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship