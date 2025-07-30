Организация Slavic Oregon Social Services (SOSS) запустила специальную программу материальной помощи для граждан Украины, прибывших в Соединённые Штаты по гуманитарной программе “Єднання заради України” (Uniting for Ukraine, U4U). В рамках этой инициативы украинские семьи, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации, могут получить единовременную выплату в размере 1000 долларов.

Эти средства предназначены для частичной компенсации расходов на аренду жилья или оплату коммунальных услуг в сентябре и октябре 2025 года. Программа нацелена исключительно на новых получателей — тех, кто ранее не обращался за аналогичной помощью ни в саму организацию Slavic Oregon Social Services, ни в другие программы поддержки.

Подать заявку на участие могут граждане Украины, которые до переезда постоянно проживали на территории Украины, прибыли в США по программе U4U в период с 24 февраля 2022 года по 30 сентября 2024 года, а также на данный момент проживают в одном из округов штата Орегон: Multnomah, Washington или Clackamas.

Важно отметить, что количество доступных мест в программе ограничено, и заявки рассматриваются в индивидуальном порядке с учётом всех предоставленных данных. Поэтому организация настоятельно рекомендует всем, кто потенциально соответствует критериям, не откладывать подачу и заполнить анкету как можно скорее. Для участия необходимо перейти по следующей ссылке и заполнить форму.

После отправки заявки сотрудники SOSS свяжутся с вами для уточнения деталей и подтверждения права на получение помощи. Программа является частью более широкой миссии Slavic Oregon Social Services по поддержке украинских семей, оказавшихся в новых условиях жизни, и направлена на облегчение процесса адаптации и предоставление базовой финансовой стабильности на начальном этапе.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship