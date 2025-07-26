Муниципалитет Сакраменто объявил о приёме заявок на участие в работе Консультативного комитета имени Этель Маклеод Харт, который занимается распределением средств, направленных на поддержку программ для пожилых жителей города. В настоящее время открыты три из семи вакансий, и городские власти приглашают заинтересованных граждан подать заявки.

Комитет оказывает экспертную помощь сотрудникам мэрии и Городскому совету Сакраменто в принятии решений о целевом использовании средств Фонда Этель Харт. Участники назначаются Комитетом по персоналу и государственным служащим, заседания, как правило, проводятся ежеквартально, а срок полномочий составляет до двух четырёхлетних периодов.

Подать заявку могут лица в возрасте от 60 лет, представляющие интересы широкой общественности и отражающие социальное и экономическое разнообразие пожилого населения Сакраменто.

Для участия необходимо заполнить онлайн-форму. За дополнительной информацией можно обратиться в Офис городского секретаря по телефону (916) 808-7200 или написать на электронную почту: [email protected].

История фонда уходит к 1992 году, когда Этель Маклеод Харт, умершая в возрасте 104 лет, завещала городу 1,5 миллиона долларов на благо пожилых жителей. В 1996 году Городской совет утвердил создание инвестиционного фонда в размере 1 миллиона долларов. Эти средства и по сей день направляются на финансирование социальных инициатив, включая работу Центра для пожилых «Харт» на 27-й улице. Эти вложения способствуют созданию комфортной и поддерживающей среды, где старшее поколение может быть социально активным и чувствовать свою вовлечённость в жизнь города.

Следует отметить, что в Сакраменто действует около 30 советов и комиссий, работающих в сферах общественной безопасности, транспорта, парков и коммунального хозяйства. Каждый житель может найти способ внести свой вклад в развитие города.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship