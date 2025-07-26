Весной 2025 года в Палате представителей США был представлен законопроект под номером H.R. 3104 под названием Ukrainian Adjustment Act of 2025.

Этот документ может существенно повлиять на судьбу десятков тысяч украинцев, которые после начала войны нашли временное убежище в Соединённых Штатах. Цель закона — предоставить этим людям возможность легализоваться, получить постоянный иммиграционный статус и продолжить жизнь в Америке без страха депортации.

Согласно тексту законопроекта, украинцы, въехавшие в США по гуманитарному паролю после 20 февраля 2014 года и прошедшие проверку службы безопасности, смогут подать заявление на получение статуса постоянного жителя (green card). Это также касается супругов, детей, родителей и опекунов тех, кто прибыл в США по паролю. Кроме того, закон предусматривает защиту для жертв домашнего насилия, освобождение от ряда оснований для отказа во въезде и отмену иммиграционных квот при рассмотрении заявлений.

На момент подачи законопроекта более 267 тысяч украинцев прибыли в США через различные программы — в том числе Uniting for Ukraine и статус временной защиты (TPS). Однако большинство из них имеют только временное разрешение на проживание и работу сроком от одного до двух лет. Когда эти сроки истекут, люди рискуют потерять законный статус, а значит, будут вынуждены жить в страхе, не смогут работать, получать медицинскую помощь или обеспечивать образование своим детям. Особенно тяжёлое положение — у тех, кто прибыл в рамках программы Uniting for Ukraine весной 2022 года: их разрешения истекли уже в апреле или мае 2024 года, хотя существовала возможность продления документов.

Поддержка нового закона необходима не только из гуманитарных соображений, но и в интересах американской экономики. Украинские иммигранты вносят значительный вклад в различные сферы — медицину, строительство, образование, сферу услуг. Многие открывают собственные предприятия, платят налоги и активно интегрируются в местные сообщества. Если эти люди потеряют право легального пребывания, экономика США понесёт потери, а тысячи человек окажутся в теневом положении — без доступа к официальной занятости, защите и возможностям.

На сайте Change.org появилась петиция в поддержку Ukrainian Adjustment Act, которая уже собрала более 46 тысяч подписей. Люди по всей стране призывают Конгресс как можно скорее принять закон. Известные американские издания — The Washington Post, CNN, Reason и другие — опубликовали материалы, в которых объясняется, почему принятие этого закона критически важно. Отмечается, что предоставление украинцам возможности остаться — это не только акт гуманизма, но и стратегическое преимущество в борьбе за демократические ценности против авторитарных режимов.

Критики законопроекта утверждают, что предоставление статуса украинцам может быть несправедливо по отношению к беженцам из других стран. Однако сторонники закона считают, что лучше помочь хотя бы одной группе, чем не помогать никому. Более того, Ukrainian Adjustment Act может стать моделью для последующего принятия аналогичных законов в отношении других групп — например, афганцев, венесуэльцев или россиян, бегущих от репрессий.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship