Водитель фуры из Украины, обвиняемый в гибели двух человек в ДТП в Алабаме, уже три месяца ждёт слушания — не хватает переводчика, сообщает FOX10.

В городе Томасвилл (штат Алабама) до сих пор не назначено предварительное слушание по делу 45-летнего Андрия Дмитерко — водителя грузовика, по вине которого, как считают следователи, в мае 2025 года погибли два человека. Он находится под стражей в тюрьме округа Кларк уже почти три месяца. Причина задержки — отсутствие в штате сертифицированного переводчика с украинского языка.

Дмитерко — гражданин Украины, находящийся в США по рабочей визе. По словам адвокатов, он не владеет английским, а суд требует точного и дословного перевода как для подсудимого, так и для всех участников процесса. «Это не просто перевод для моего клиента, — в интервью FOX10 подчеркнула адвокат Кристин Эрнандес. — Суд тоже должен иметь возможность задать вопрос, а ответ — получить дословно на английском».

По данным защиты, в Алабаме всего один государственно сертифицированный переводчик с украинского, и он занят в другом процессе. Возможность использования русскоязычного переводчика рассматривалась, но суд требует строго соответствия и сертификации. «Русский и украинский языки похожи, но это всё-таки разные языки, — отметила адвокат Чалеа Тисдейл. — Нам всем важно, чтобы процесс наконец начался».

По материалам дела, в момент аварии водитель фуры, вероятно, отвлёкся, отвечая на звонок от жены. Согласно отчёту о ДТП, тормозной путь составил более 200 метров. Грузовик компании 4 US Transportation Company, зарегистрированной в Чикаго, врезался в стоящие на светофоре машины. Погибли 37-летняя Эшли Мари Спрингер Макдональд и водитель второго автомобиля.

В салоне фуры находился также 31-летний пассажир Денис Кучер, также гражданин Украины. Пострадали пять автомобилей, четыре человека получили травмы.

Дмитерко предъявлены обвинения в двух случаях непредумышленного убийства при вождении. Суд назначил залог в размере 100 000 долларов, но освобождение невозможно из-за иммиграционного ареста ICE.

На фоне дела Дмитерко в СМИ вспоминается указ Дональда Трампа, подписанный ранее в июле, об ужесточении требований к знанию английского языка для водителей коммерческих транспортных средств.