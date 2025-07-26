В округе Сакраменто застрелен мужчина: задержан подозреваемый

Вечером 19 июля 2025 года в городе Ситрус-Хайтс (округ Сакраменто, Калифорния) произошёл смертельный инцидент — неизвестный открыл стрельбу у жилого дома, в результате чего погиб 57-летний Владимир Федун. Мужчина получил несколько огнестрельных ранений и скончался на месте, несмотря на попытки оказания первой помощи.

Как удалось узнать «Славянскому Сакраменто» в офисе шерифа округа, подозреваемым в убийстве является 55-летний Виктор Владимирович Бублиенко, житель Ситрус-Хайтс. По предварительной информации, он был знаком с жертвой. Мотив преступления пока не разглашается.

Бублиенко был задержан 20 июля неподалёку от места преступления. Он не оказал сопротивления. В настоящее время он содержится в Главной тюрьме округа Сакраменто без права на внесение залога. Ему предъявлено обвинение в убийстве.

Следственные действия продолжаются при участии полиции Ситрус-Хайтс, Шерифского управления округа Сакраменто и полиции города Фолсом. Были проведены обыски в двух жилых домах, изъяты вещественные доказательства.

Полиция просит всех, кто располагает информацией о преступлении, обращаться по телефону: (916) 727-5524 или анонимно — через линию Sacramento Valley Crime Stoppers: (916) 443-HELP.