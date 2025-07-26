Гражданин России, проживавший в Филадельфии, арестован и ожидает депортации

В понедельник в Филадельфии был арестован 32-летний гражданин России, незаконно находившийся на территории США. По данным иммиграционных властей, мужчина нелегально пересёк границу в марте 2022 года и был впоследствии освобождён под надзор.

Теперь он помещён под стражу и в ближайшее время предстанет перед иммиграционным судом в рамках процедуры депортации.

Имя задержанного не разглашается. Представители Службы иммиграции и таможенного контроля (ICE) заявили, что арест стал частью широкой операции по выявлению и задержанию иностранных граждан, нарушивших иммиграционное законодательство США.