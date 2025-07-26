Илон Маск приказал отключить сервис Starlink во время контрнаступления Украины из-за опасений эскалации конфликта

В конце сентября 2022 года, во время украинского контрнаступления, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск распорядился прекратить работу части спутниковой сети Starlink на определённых участках фронта, сообщает Reuters со ссылкой на три источника.

Собеседники агентства утверждают, что из-за отключения связи сорвалась операция по окружению российских войск в районе Херсона: около ста терминалов Starlink перестали работать — их иконки исчезли с внутренней карты покрытия.

Украинские военные рассказали, что потеряли связь с дронами, а подразделения, использовавшие Starlink для точного наведения артиллерии, столкнулись с проблемами в координации огня.

По информации журналистов, Маск мог принять такое решение, опасаясь, что успехи Украины приведут к ядерной эскалации со стороны России.