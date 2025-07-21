Администрация Трампа предоставила ICE доступ к данным 79 миллионов застрахованных по Medicaid

Администрация Дональда Трампа заключила соглашение, по которому Служба иммиграционного и таможенного контроля США (ICE) получила ограниченный доступ к личным данным около 79 миллионов американцев, застрахованных по государственной программе Medicaid.

Соглашение между Центрами Medicare и Medicaid Services (CMS) и Министерством внутренней безопасности (DHS) позволяет ICE просматривать такие данные, как имена, адреса, даты рождения, расовая принадлежность и номера социального страхования. Формально это делается для «установления местонахождения иностранцев» на территории США.

Целью соглашения, по заявлению властей, является предотвращение незаконного получения медпомощи мигрантами без правового статуса. Однако правозащитники, врачи и представители Конгресса выражают обеспокоенность возможными нарушениями конфиденциальности и прав пациентов, а также риском запугивания уязвимых групп населения.

Ранее сообщалось о прекращении финансирования медицинской помощи для нелегальных иммигрантов.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship