Администрация Дональда Трампа подвела итоги первых шести месяцев с момента вступления в должность, особо подчеркнув успехи в области национальной безопасности и иммиграционной политики.

Как сообщили в Белом доме, в июне 2025 года Пограничная служба США зафиксировала рекордно низкое число незаконных пересечений южной границы — всего 6 070 случаев, что стало самым низким показателем за всю историю наблюдений. Для сравнения, в том же месяце годом ранее по гуманитарному паролю в страну прибыли более 27 тысяч человек.

Особое внимание было уделено ужесточению депортационной политики: в июне было выполнено рекордное количество рейсов по выдворению нелегалов. Кроме того, свыше 600 человек, подозреваемых в связях с террористическими организациями, были принудительно депортированы из США.

С начала нового срока президента Трампа в стране арестовано более 100 000 нелегальных мигрантов с уголовным прошлым, включая тысячи членов опасных международных банд. По словам представителей администрации, такие меры отражают «жесткий, но необходимый подход к восстановлению закона и порядка — как на границах, так и внутри страны».

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

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