Калифорния усиливает поддержку ЛГБТК+ молодёжи после решения администрации Дональда Трампа прекратить специализированную помощь через федеральную линию 988. С 17 июля опция поддержки для ЛГБТК+ больше не будет доступна, что вызвало критику со стороны правозащитников.

В ответ губернатор Гэвин Ньюсом и CalHHS объявили о партнёрстве с организацией The Trevor Project. Все операторы 988 в Калифорнии пройдут обучение для эффективной работы с уязвимыми подростками.

В штате работает 12 круглосуточных кризисных центров, а также доступны дополнительные ресурсы: CalHOPE, BrightLife Kids, Soluna и горячая линия The Trevor Project (1‑866‑488‑7386). Программы направлены на профилактику самоубийств, снижение стигмы и поддержку молодёжи вне зависимости от страховки или иммиграционного статуса.

Власти подчёркивают: несмотря на действия федерального правительства, Калифорния продолжит защищать ЛГБТК+ подростков и обеспечивать им доступ к помощи.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship