Нетаньяху: «Президент Трамп — лидер свободного мира»

Президент США Дональд Трамп официально выдвинут на Нобелевскую премию мира за усилия по прекращению конфликта между Ираном и Израилем. Номинацию поддержал премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, лично передав Трампу письмо с рекомендацией в адрес Нобелевского комитета.

«Президент Трамп сейчас, на наших глазах, добивается мира — в одной стране за другой, в одном регионе за другим. Поэтому я хочу вручить вам, господин президент, письмо, которое я направил в Нобелевский комитет, номинируя вас на премию мира. Это более чем заслуженно», — заявил Нетаньяху на встрече с Трампом в Белом доме.

Отдельную номинацию также направил член Палаты представителей США от Джорджии, республиканец Эрл «Бадди» Картер. В своём обращении он отметил, что Трамп «предотвратил получение Ираном самого смертоносного оружия на планете» и стал «историческим посредником в урегулировании конфликта, который мог дестабилизировать весь регион».

Примечательно, что выдвижение на премию состоялось спустя несколько недель после того, как США нанесли удары по иранским военным объектам.

Несмотря на продолжающиеся ракетные обстрелы и нестабильность, в Вашингтоне утверждают, что достигнутое рамочное соглашение «даёт шанс на долгосрочный мир» на Ближнем Востоке.

В Белом доме уже заявили, что рассматривают эту номинацию как «международное признание лидерства президента Трампа».