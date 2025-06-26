Дональда Трампа номинировали на Нобелевскую премию мира за прекращение конфликта между Ираном и Израилем — несмотря на продолжающиеся удары

Президент США Дональд Трамп официально выдвинут на соискание Нобелевской премии мира за ключевую роль в достижении рамочного соглашения о прекращении огня между Ираном и Израилем. Инициатором номинации стал член Палаты представителей Конгресса США от Джорджии, республиканец Эрл “Бадди” Картер.

В своём обращении к Норвежскому нобелевскому комитету Картер отметил, что президент Трамп “предотвратил получение Ираном самого смертоносного оружия на планете” и выступил “историческим посредником в остановке вооружённого конфликта, способного дестабилизировать весь регион”.

“Президент Трамп предпринял смелые шаги и добился мира через силу, добившись соглашения о полном прекращении военных действий между Ираном и Израилем, — говорится в письме. — Его лидерство на этом этапе соответствует самой сути Нобелевской премии мира — стремлению к миру, предотвращению войны и укреплению международной гармонии”.

Картер также подчеркнул, что благодаря усилиям президента Трампа удалось не только остановить эскалацию, но и сохранить тысячи, а возможно, и миллионы жизней на Ближнем Востоке. Он охарактеризовал достигнутое соглашение как “невозможное”, но ставшее реальностью благодаря “решительности и ясности”, проявленным бывшим главой Белого дома.

Тем не менее, несмотря на достигнутые договорённости, в регионе продолжаются взаимные удары: по сообщениям международных агентств, Израиль наносит точечные авиаудары по инфраструктуре в Сирии и Ираке, связанной с иранскими прокси-группировками, в то время как поддерживаемые Ираном силы продолжают атаковать израильские позиции ракетами и дронами. Официальный Тегеран не признаёт прямого участия в ударах, однако называет действия Израиля “агрессией”. Обстановка остаётся напряжённой, и эксперты призывают не спешить с оценкой устойчивости перемирия.

Ранее США нанесли серию авиаударов по стратегическим военным и ядерным объектам Ирана.

Номинация Трампа подана официально и будет рассмотрена Норвежским комитетом в установленном порядке. Напомним, Дональд Трамп уже выдвигался на Нобелевскую премию мира в период своего предыдущего президентского срока, однако тогда лауреатом не стал.