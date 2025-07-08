Илон Маск — человек, который уже запускает ракеты в космос, вживляет чипы в мозг и производит электромобили быстрее, чем правительства принимают законы, — решил выйти на ещё одну орбиту: политическую. На прошлой неделе миллиардер объявил о создании новой политической партии с громким и предельно американским названием — America Party.

Движение обещает опираться на «здравый смысл», добиваться «финансовой дисциплины» и, кто знает, возможно, предложит бесплатную подписку на Starlink каждому избирателю.

Причиной политического манёвра стала ссора с президентом США Дональдом Трампом. СМИ пишут, что поводом, вероятно, стал законопроект с поэтическим названием Big, Beautiful Bill, который Маск воспринял не как бюджет, а как финансовый фейерверк на фоне растущего дефицита. В ответ Трамп — ожидаемо — устроил словесный залп, обвинив бывшего союзника в предательстве и попытке разрушить правое крыло изнутри.

Но Маск, как известно, не из тех, кто отступает. Вместо оправданий — новый мегапроект. Правда, не космический, а политический. И это не стартап, а полноценная партия. По его словам, America Party собирается побороться за несколько мест в Конгрессе — «всего лишь 2–3 кресла в Сенате и десяток в Палате представителей». С такой скромностью обычно выходят на IPO, но никак не на выборы.

Идеология партии будто составлена советом директоров Tesla, SpaceX и Neuralink. В приоритетах — сокращение госдолга (видимо, чтобы больше оставалось на космос), дерегуляция (если очередная ракета вдруг не впишется в бюрократические нормы), свобода слова (особенно в X/Twitter) и армия с искусственным интеллектом (ведь солдат будущего должен не только бежать, но и бегать на батарейках Tesla Powerwall).

Отдельное внимание — демографии. Маск давно говорит о демографическом кризисе. Теперь, возможно, в предвыборных лозунгах появится нечто вроде: «Каждой семье — по ребёнку, каждой семье — по Tesla». Шутка, конечно… хотя в некоторых странах такое срабатывает.

Реакция Дональда Трампа не заставила себя ждать. Узнав о планах миллиардера создать America Party, 47-й президент США резко раскритиковал бывшего друга, назвав его «катастрофой» и обвинив в подрыве стабильности политической системы.

«Единственное, для чего годятся третьи партии, — это создание полной и тотальной РАЗРУХИ И ХАОСА, — написал Трамп в Truth Social. — А у нас этого и так хватает благодаря радикальным левым демократам, которые потеряли и уверенность, и рассудок!»

Трамп также раскрыл детали конфликта, который, по его словам, стал точкой разрыва с Маском. В центре — отмена мандата на электромобили. Президент утверждает, что всегда открыто выступал против господдержки этой отрасли, и Маск якобы не возражал.

«Я два года вел кампанию на эту тему, — пишет он. — Когда Илон дал мне полную поддержку, я спросил его: “Ты ведь знаешь, что я отменю мандат на электромобили?” Это звучало в каждой моей речи. Он сказал, что не возражает. Я был удивлён!»

Однако согласие оказалось недолговечным. Дополнительно Трамп отметил, что отказался назначить близкого друга Маска — миллиардера и астронавта Джареда Айзекмана — главой NASA. Причиной, по его словам, стала политическая принадлежность кандидата и возможный конфликт интересов.

«Хотя я считал его достойным человеком, меня удивило, что он оказался ярым демократом, который никогда не жертвовал республиканцам. Думаю, Илон тоже был поражён. Кроме того, я посчитал неуместным, чтобы такой близкий друг Маска, имеющий космический бизнес, возглавлял NASA. Моя задача — защита интересов американцев», — заявил Трамп.

Так между двумя титанами — самым богатым человеком мира и главой сверхдержавы — началась холодная война уже не в Twitter, а в реальной политике.

Официально America Party ещё не прошла регистрацию во всех 50 штатах, и юридические баталии только начинаются. Маск утверждает, что многие заявки в Федеральную избирательную комиссию — «фейковые» и не имеют к нему отношения. Но учитывая, как быстро он разворачивает бизнесы, не исключено, что к следующему году партия появится во всех штатах, а к 2030-му — откроет представительство на Марсе.

Рынки восприняли новости без особого энтузиазма: акции Tesla снова просели почти на 7%. Инвесторы опасаются, что вместо новых электромобилей Маск сосредоточится на спорах о налогах в Сенате. Впрочем, Маск привык к многозадачности — скакать между заводами, орбитами и теперь уже партийной платформой.

Шутки шутками, но America Party — это не просто пиар. Маск способен превратить даже такую авантюру в серьёзный политический проект. У него есть всё: деньги, первое место в списке богатейших людей планеты, собственная медиаплатформа (буквально) и армия преданных поклонников, которые скорее поддержат его идею, чем купят новый iPhone.

Пока рано говорить, станет ли партия крупным игроком и будет ли она лоббировать всё — от нейроинтерфейсов до солнечных панелей. Но если кто и может объединить SpaceX, налоговую реформу и мемы с Doge в одной партии, то это, безусловно, Илон Маск.

Пристегните ремни: America Party готовится к старту. И, как всегда у Маска, — с перегрузкой, инновациями и доброй порцией сюрреализма.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship