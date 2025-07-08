Калифорния продолжает развивать природоохранные инициативы, несмотря на сокращение программ на федеральном уровне при администрации Дональда Трампа. В то время как федеральные власти уменьшают бюджет и сворачивают природоохранные программы, штат движется к цели расширить доступ к природе.

За прошлый год Калифорния обеспечила защиту более миллиона акров суши и прибрежных вод — площадь, сопоставимую с Национальным парком Глейшер. Штат расширяет доступ к природе, инвестирует в экологическую инфраструктуру и активно сотрудничает с местными сообществами и коренными народами.

В то же время президент Дональд Трамп подписал указ, направленный на инвестирование в национальные парки США. Указ предусматривает повышение сборов для иностранных туристов с целью улучшения услуг, доступа и доступности парков для американских семей. Он требует от Министерства внутренних дел увеличить плату только для иностранных посетителей, при этом обеспечивая приоритетный доступ к парковым ресурсам и системам бронирования для жителей США, делая национальные парки более доступными и удобными для американцев.

За 2025 год Калифорния обеспечила защиту 853 тысячи акров суши и 191 тысячу акров морских территорий, добившись значительного прогресса в расширении охраняемых морских зон и возрождении практики культурного горения для восстановления лесов — впервые за 150 лет в сотрудничестве с племенем Карук. Государственные гранты и бюджет в $180 млн позволили привлечь ещё $120 млн на охрану экосистем, восстановление водоёмов и возврат земель коренным народам.

Несмотря на сокращение федеральной поддержки при администрации Трампа, Калифорния получила поддержку своих жителей: в ноябре избиратели одобрили климатическую облигацию на $10 млрд для реализации программы повышения устойчивости к изменению климата и пожарам.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship