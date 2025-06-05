Трамп пригрозил Маску разрывом госконтрактов, Маск ответил: SpaceX начнёт свёртывание Dragon

Конфликт между президентом США Дональдом Трампом и миллиардером Илоном Маском стремительно обостряется. На фоне заявлений Трампа о возможном разрыве государственных контрактов с компаниями Маска, глава SpaceX объявил о начале вывода с эксплуатации космического корабля Dragon.

«В связи с заявлением президента о расторжении моих государственных контрактов, SpaceX начнёт немедленное свёртывание программы Dragon», — написал Маск на своей странице в X.

Ранее Трамп выступил с резкой критикой миллиардера:

«Проще всего сэкономить миллиарды из бюджета — это прекратить правительственные субсидии и контракты Маску. Я всегда удивлялся, почему Байден этого не сделал!»

Трамп также обвинил Маска в «предательстве»:

«Он знал, что я отменю мандат на электромобили, который заставлял всех покупать машины, которые никто не хочет. Я попросил его уйти, и он просто сошёл с ума!»

Ситуацию подлил масла и бывший советник Трампа Стив Бэннон. В интервью The New York Times он заявил, что администрация должна начать расследование иммиграционного статуса Маска:

«Я убеждён, что он нелегальный иностранец и должен быть немедленно депортирован».

Бэннон также призвал проверить Маска на употребление наркотиков и расследовать его попытки получить секретную информацию Пентагона о Китае.

На фоне политической напряжённости в США обсуждаются новые утечки: в соцсетях снова всплывают данные о возможной связи Трампа с Джеффри Эпштейном: Маск опубликовал следующий пост:

“Пора сбросить настоящую информационную бомбу:

@realDonaldTrump фигурирует в материалах по делу Эпштейна. Именно поэтому они до сих пор не были обнародованы.

Хорошего дня, DJT!”

В то же время Маск обсуждает в Х идею создания новой политической партии, «представляющей 80% умеренных американцев».

А всё началось с критики «Большого прекрасного билля», который Маск назвал слишком расточительным.