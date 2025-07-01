Авторский комментарий: Антон Винников, руководитель инфраструктурных проектов, эксперт с 20+ летним опытом в РФ, Европе и США.

Современный мир предъявляет к инфраструктуре всё более высокие требования. От успешной реализации инфраструктурных проектов напрямую зависят экономическая эффективность, развитие городов и удобство жизни граждан. Как показывает опыт Антона Винникова, реализовавшего крупные проекты в России, Черногории и США, подходы в сфере инфраструктурного управления в СНГ и в Соединённых Штатах имеют как общие черты, так и принципиальные отличия.

Централизация против клиентского фокуса

«В СНГ, особенно в госсекторе, нередко доминирует вертикальный подход с централизацией решений и акцентом на соблюдение формальностей, — отмечает Антон. — В США, наоборот, главный фокус — на потребностях конечного пользователя и эффективности управления».

Так, в России он курировал проекты по строительству и модернизации офисных зданий и помещений для крупнейших корпораций — от ТНК-BP до Группы ЧТПЗ. Одним из его самых значимых проектов стало строительство и оснащение нового штаб-квартирного офиса ТНК-BP площадью 37 000 м² в Москве, где Винников руководил командой из 12 подрядчиков, добившись сдачи проекта в рекордные сроки. В то же время управление инфраструктурой в США требует ориентации на стандарты экологической устойчивости, цифровизации и прозрачности.

Подход к проектному управлению

«В США используется стандартизированный подход: PMP, Agile, Lean. Каждая задача имеет метрику эффективности. В СНГ, к сожалению, пока часто практикуется “ручное управление”, — делится эксперт.

Этот контраст Антон почувствовал особенно остро при переходе от управления проектами в “Роснефти” к международной практике: в компании Zeppelin Russland (европейский дилер CAT) он впервые столкнулся с западной моделью проектной ответственности и отчётности. В частности, для Zeppelin Russland Антон Винников реализовал greenfield-проект строительства крупнейшего дилерского центра в Санкт-Петербурге и проект реконструкции и технического перевооружения завода по ремонту компонентов (CRC) в Петрозаводске, включая поставку из США и монтаж стендов испытания двигателей и трансмиссий производства Powertest.

Вовлечённость заказчика и культура взаимодействия

«В США заказчик — полноценный участник процесса. Он не просто утверждает бюджет, но участвует в управлении изменениями и выборе подрядчиков. В СНГ часто всё спускается сверху».

При этом, по словам Винникова, в странах СНГ наблюдается профессиональный рост проектных команд: появляется больше специалистов, ориентированных на результат, а не на процесс.

Законодательная база и тендерные процедуры

Если в США инфраструктурное регулирование зачастую заточено под стимулирование частных инвестиций и участие малого бизнеса, то в России и других странах СНГ законодательство может мешать оперативной реализации проектов.

«На примере “Роснефти” и Группы ЧТПЗ мы неоднократно сталкивались с необходимостью сложных тендерных процедур — даже для срочных и очевидных задач. Это снижает гибкость и замедляет развитие».

Антон Винников считает, что интеграция лучших практик из обеих систем может значительно повысить эффективность инфраструктурных проектов в любом регионе:

«Сочетание американской клиентоориентированности и широты российских инженерных решений может дать потрясающий результат. Я вижу свою миссию в том, чтобы стать мостом между этими подходами — как в строительстве, так и в управлении недвижимостью».