Минюст США объявил о новых приоритетах: борьба с дискриминацией, антисемитизмом, гендерной идеологией и “городами-убежищами”

Помощник генерального прокурора США по гражданским делам Бретт Шумейт направил сотрудникам Минюста внутренний меморандум, в котором изложены новые приоритеты в деятельности Гражданского подразделения. Документ отражает политические установки администрации президента Дональда Трампа и генерального прокурора Пам Бонди и предписывает активное применение юридических инструментов в интересах государственной политики.

Основные направления работы:

1. Борьба с дискриминацией и отмена DEI-программ

Согласно указу президента №14 173, Гражданское подразделение будет бороться с проявлениями «незаконных преференций и программ равенства разнообразия, инклюзии и справедливости (DEI)» в частном секторе. Ведомство получило указание использовать Закон о ложных исках для привлечения к ответственности компаний, получающих федеральные средства и нарушающих законы о гражданских правах.

2. Противодействие антисемитизму

В рамках указа №14 188 Минюст создаёт спецгруппу «Joint Task Force October 7», которая будет расследовать акты антисемитизма, в том числе в связи с нападением на Израиль 7 октября 2023 года. Гражданское подразделение будет наказывать получателей федерального финансирования, допустивших или поощрявших антисемитские действия.

3. Защита женщин и детей от “гендерной идеологии”

Президент Трамп подписал указы, направленные на «восстановление биологической правды» и запрет использования гормональной и хирургической терапии у несовершеннолетних. Минюст займётся расследованием фармацевтических компаний, врачей и клиник, якобы вводящих в заблуждение пациентов относительно последствий подобных процедур. Также планируется преследование по Закону о ложных исках за счёт незаконного возмещения подобных услуг через программы Medicaid и Medicare.

4. Прекращение практики “городов-убежищ”

Минюст будет добиваться отмены местных законов, мешающих исполнению федерального иммиграционного законодательства. По указу №14 287 от 28 апреля, Гражданское подразделение начнёт судебные процессы против штатов и городов, отказывающихся сотрудничать с федеральными службами по вопросам депортации.

5. Приоритетное рассмотрение дел о лишении гражданства

Гражданское подразделение будет активно инициировать дела о денатурализации в отношении лиц, получивших гражданство США путём обмана или сокрытия информации. В приоритетную категорию входят подозреваемые в терроризме, участники организованных преступных группировок, лица, совершившие военные преступления или мошенничество в отношении государства.

Меморандум подчёркивает, что Минюст намерен использовать все законные инструменты для реализации поставленных задач, включая сотрудничество с другими подразделениями, информаторами и федеральными агентствами.