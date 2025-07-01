1 июля 2025 года в возрасте 90 лет умер известный американский проповедник, телевангелист и христианский певец Джимми Сваггарт. Он скончался в больнице города Батон-Руж, штат Луизиана, спустя две недели после сердечного приступа, произошедшего у него дома 15 июня. Его семья ранее сообщала, что без чуда надежды на выздоровление почти не остаётся.

Сваггарт был одним из самых влиятельных религиозных деятелей США в 1970–1980-х годах. Его телепрограммы транслировались по всей стране и за её пределами, а музыкальные альбомы с христианскими песнями имели широкую популярность. В центре его проповеди всегда был один и тот же посыл — «Иисус Христос и Его распятие».

Однако его служение сопровождалось и серьёзными скандалами. В 1988 году он был замешан в деле о проституции и временно отстранён от Ассамблей Божьих. Через три года он оказался в новом скандале — также с участием проститутки. После этого Сваггарт отказался публично исповедоваться и заявил своей пастве: «Господь сказал мне, что это не ваше дело». Его служение стало независимым и заметно сократилось по масштабам, но он продолжал проповедовать, вести телевещание и музыкальные концерты.

До последних лет Джимми Сваггарт оставался активным в своей церкви Family Worship Center и на телеканале SonLife Broadcasting Network. Его семья и последователи назвали день его смерти исполнением 40-летнего пророчества о «жатве душ», которую, по его словам, “Господь поручил ему в 1985 году”.

Сваггарта пережили его супруга Фрэнсис, сын Донни и многочисленные внуки и правнуки.