Верховный суд поддержал указ Трампа: отмена гражданства по рождению для детей нелегалов приближается

Верховный суд США вынес резонансное решение, ограничив полномочия судей нижестоящих инстанций приостанавливать действия указов президента. Победу уже прокомментировал президент Дональд Трамп, назвав её «гигантской» и заявив, что даже «миф о праве на гражданство по рождению» получил сокрушительный удар. Он также поздравил юристов администрации и объявил о пресс-конференции в Белом доме в 11:30 утра по восточному времени.

Дело касается указа Трампа, лишающего детей, рождённых в США от иностранных граждан, права на автоматическое гражданство — так называемого birthright citizenship. Администрация утверждает, что 14-я поправка к Конституции, на которую опирается это право, была принята в 1868 году и имела целью признание гражданства детям бывших рабов, а не «злоупотребление миграционной системой».

Федеральные суды немедленно заблокировали действие указа по всей стране, сочтя его противоречащим Конституции. Однако Белый дом обратился в Верховный суд с вопросом: имеют ли право окружные судьи принимать решения, действующие на территории всей страны. Шестью голосами против трёх Верховный суд встал на сторону администрации, отметив, что такие блокировки не входят в полномочия судей низшего уровня.

Большинство в суде обеспечили шесть консервативных судей, трое из которых были назначены самим Трампом. Несогласные — все назначенцы от демократов — выступили с жёсткими возражениями, назвав это решение подрывом принципа сдержек и противовесов.

Тем временем президент Трамп продолжает активно реформировать иммиграционную систему США. С первых дней своего второго срока он подписал несколько указов, включая срочную отмену приложения CBP One, через которое мигранты записывались на легальный переход границы. После его отключения десятки тысяч ожидающих в Мексике оказались без возможности попасть на территорию США.

Кроме того, указ о запрете автоматического гражданства для детей нелегальных мигрантов уже вызвал тревогу в сообществах иммигрантов из Латинской Америки, Азии и постсоветских стран, граждане которых нередко приезжали в США с целью родов. Теперь эта практика, по всей вероятности, окажется вне закона.

Решение Верховного суда открывает путь к масштабной перестройке миграционного законодательства страны и, по мнению критиков, к ограничению конституционных прав миллионов.

Губернатор Гэвин Ньюсом прокомментировал решение, заявив, что указ Трампа является “откровенно противоконституционным”, и пообещал продолжить борьбу за то, чтобы судебный запрет остался в силе на постоянной основе.

«Мы полны решимости удержать позицию и будем продолжать борьбу, чтобы обеспечить сохранение этого судебного запрета навсегда. Злоупотребления президентской властью не должны оставаться безнаказанными», — подчеркнул губернатор.