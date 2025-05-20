В свой первый день на посту президента Дональд Трамп подписал указ, переопределяющий, кто может считаться американцем.

В четверг, 15 мая, Верховный суд США заслушал аргументы оппонентов Исполнительного указа 14160, подписанного Трампом 20 января. Указ отказывает в гражданстве США детям, рожденным от матери, находящейся в стране нелегально или на временном легальном статусе, и отца, который не является ни гражданином, ни постоянным жителем США. Противники утверждают, что указ нарушает давние прецеденты Верховного суда, связанные с 14-й поправкой к Конституции.

Эта поправка, известная как “Клаузула о гражданстве”, была добавлена к Конституции в 1868 году после Гражданской войны и гласит: «Все лица, родившиеся или натурализованные в США и находящиеся под их юрисдикцией, являются гражданами Соединённых Штатов и штата, в котором они проживают».

«Указ Трампа основан на маргинальной юридической теории, которая пытается расширительно трактовать единственное ограничение в 14-й поправке — “находящиеся под юрисдикцией США”,» — объяснил Мартин Ким, директор по вопросам иммиграции организации Asian Americans Advancing Justice, на брифинге 16 мая, посвящённом праву на гражданство по рождению. Суть теории — в том, что дети, рождённые в США от нелегальных мигрантов или временных визитёров, якобы не подпадают под юрисдикцию США из-за принадлежности к стране происхождения родителей.

Федеральные судьи в Вашингтоне, Мэриленде и Массачусетсе вскоре после подписания указа Трампом выдали общенациональные запреты на его исполнение.

Основное внимание на двухчасовом слушании в Верховном суде было сосредоточено на двух вопросах:

может ли отдельный окружной судья отменить президентский указ по всей стране, что может нарушать пределы судебной власти по статье III Конституции;

и, с другой стороны, — законность самого указа Трампа, отказывающего в автоматическом гражданстве детям, рожденным в США, что может противоречить 14-й поправке и прецедентам Верховного суда.

Рассматриваемое дело объединяет три разных иска из 22 штатов США и многочисленных правозащитных организаций.

«Три иска, которые рассматривались, связаны с экстренной апелляцией. Это значит, что решение, скорее всего, не затронет основной вопрос — законность самого указа, который администрация Трампа пыталась ввести,» — сказал Ким. «Но наша позиция такова: президент не может менять Конституцию указом. Он не может просто подписать бумагу и решить, кто гражданин, а кто нет».

«В указе сказано, что он относится к будущему», — продолжил он, — «то есть к детям, родившимся с 19 февраля 2025 года. Он не предназначен для лишения гражданства уже имеющихся граждан… Но суть аргумента администрации Трампа — это утверждение, что президент имеет право единолично решать, кто может быть гражданином США. А это — крайне опасная идея».

По прогнозам Migration Policy Institute и Penn State, если указ вступит в силу, к 2045 году нелегальное население увеличится на 2,7 миллиона, а к 2075 — на 5,4 миллиона, по сравнению с его ростом при текущем толковании 14-й поправки.

В течение следующих 50 лет ежегодно будет рождаться около 255 000 детей без законного статуса.

«Цель указа Трампа — уменьшить незаконную иммиграцию и сократить численность нелегального населения. Но если посмотреть на вероятные последствия, он приведёт к обратному результату», — сказала Джулия Джеллатт, заместитель директора по вопросам иммиграционной политики Migration Policy Institute и соавтор исследования.

К 2075 году, по оценкам, в США появится 1,7 миллиона детей, рождённых в стране, но не имеющих гражданства или законного статуса, хотя их родители тоже были рождены в США.

«Таким образом, если указ будет одобрен судом, он приведёт к многопоколенческим последствиям,» — отметила Джеллатт. «Миллионы детей, рождённых в США, будут расти без доступа к госуслугам в трудные периоды. У них не будет доступа к финансовой помощи на обучение, к профессиональной карьере и праву легально работать в США, так как у них не будет разрешения на работу».

С 1995 по 2022 годы мигранты и их дети, рождённые в США, составили 70% роста гражданской рабочей силы страны.

Отмена права на гражданство по рождению «приведёт к большим административным затратам и сложностям, которые затронут не только иммигрантов, но и всех нас — нам придётся доказывать гражданство своё и наших детей с помощью бюрократических процедур и документов», добавила Джеллатт.

«Это вопрос, который подрывает все права, проистекающие из гражданства. Это не просто выдача свидетельства о рождении. Это право работать, свободно передвигаться… Это право голосовать, что сильно влияет на представительство в колеблющихся штатах», — заявил Сезар Руис, юрист организации LatinoJustice, подавшей иск в Нью-Йорке против указа в феврале.

Их иск не входил в число тех, которые рассматривались Верховным судом.

«Вопрос гражданства по рождению — это продолжение политики администрации по дискриминации латиноамериканцев,» — продолжил он. «Мы видели атаки на венесуальцев, на сальвадорцев. Мы видели депортации даже тех, у кого был постоянный легальный статус — например, Килмара Абрего, постоянного жителя США из Сальвадора, который прошёл все процедуры, но всё равно был депортирован. Администрация признала ошибку, но борьба за его возвращение всё ещё продолжается».

«Мы уверены, что ни один президент не должен иметь власть переписывать Конституцию. Эта власть принадлежит народу и не делегирована президенту, так как это может привести к катастрофическим последствиям», — добавил он.

«Да, в указе говорится, что он касается только детей, рождённых после 19 февраля 2025 года,» — сказал Роберт С. Чанг, исполнительный директор Korematsu Center for Law & Equality в Юридической школе UC Irvine. «Но если Верховный суд США поддержит этот указ, возникнет риск, что правительство сможет лишать гражданства тех, у кого родители подпадают под указанные категории».

«Всё это касается контроля над тем, кто может быть полноправным членом национального сообщества,» — продолжил он. «Если начнутся ограничения здесь, это откроет путь к другим ограничениям — например, кто может быть натурализован».

«Даже если они проиграют этот раунд, они подготавливают почву для будущих попыток. Это поднимает вопрос: а стоит ли нам пересмотреть, кто может быть частью этой нации?» — добавил Чанг. «Этот вопрос поднимается в опасное политическое время».

Руслан Гуржий, Slavic Sacramento

Эта статья опубликована в сотрудничестве с American Community Media.