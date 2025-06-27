Виолетта Иванова, проживающая в США в ожидании статуса убежища, недавно рассказала о трагической судьбе своего брата — Алексея Новикова, который прибыл на границу Соединенных Штатов вместе с супругой и четырьмя детьми, надеясь спастись от репрессий в России. Имена собеседников СМИ «Славянское Сакраменто» изменены в целях безопасности и по просьбе интервьюируемых. Однако вместо шанса на защиту семья столкнулась с холодной и закрытой системой, отказавшей им даже в праве объяснить свою ситуацию.

Алексей Новиков с семьёй бежал из Омска, где, по словам Виолетты, усилились репрессии против верующих. Поводом к бегству стало задержание их пастора. Опасаясь за собственную безопасность, семья поспешно покинула страну буквально на следующий день после отмены возможности записи через приложение CBP One, ранее использовавшееся для легального пересечения американской границы со стороны Мексики с последующим запросом на убежище.

Не имея других вариантов, Алексей с женой и детьми прибыл на официально действующий пункт пропуска «Калексико Вест» в Южной Калифорнии, надеясь воспользоваться правом на подачу прошения о защите, как это гарантировано международным и американским правом. Однако ситуация приняла иной оборот.

Сразу после прибытия Новиков и его семья были задержаны, несмотря на то что пересекали границу открыто и сразу же попросили убежища. Им не позволили связаться с Виолеттой, которая выступила поручителем, и только через несколько дней Алексею удалось дозвониться. Во время разговора он сообщил: «Нас собираются депортировать. Мы в отчаянии».

После задержания их этапировали на одну из военных баз, где попытались посадить на депортационный рейс. Однако из-за наличия грудного младенца семье временно отказали в депортации и вернули в миграционный изолятор. Далее последовали тяжёлые дни в центре содержания Сан-Исидро.

По словам Виолетты, условия, в которых находилась семья, были сравнимы с психологической пыткой. Дети не получали достаточного питания, младенцу отказывали в смеси и бутылочке, несмотря на истошный плач. Жену Алексея довели до нервного срыва, а одного из детей и вовсе изолировали от матери. Попытки повлиять на ситуацию не дали результатов: офицеры игнорировали просьбы и демонстрировали полное безразличие. Один из них, по словам свидетелей, нарочно усилил кондиционер, когда мать ребёнка попросила сделать помещение менее холодным.

Церковь, к которой принадлежит семья, направила письмо в поддержку, подтвердив, что Новиковы подвергались угрозам в России. Однако этот документ так и не был рассмотрен.

Через девять дней всех внезапно вывезли — сначала сообщили, что их направляют на интервью в Нью-Йорк. Однако вместо слушания их доставили в аэропорт, где сотрудники иммиграционной службы насильно посадили семью на рейс в Россию через Марокко, не вернув даже паспорта. Новиковы провели 11 часов в транзитной зоне марокканского аэропорта без возможности покинуть его, а затем были депортированы в страну, откуда бежали.

В настоящий момент семья Алексея находится в Турции. Поскольку страна не предоставляет процедуру убежища для граждан России, они вместе с другими депортированными надеются на успех коллективного иска, поданного в США. По словам Виолетты, если суд признает действия властей незаконными, депортированных смогут вернуть в США для повторного рассмотрения их дел.

Виолетта подчёркивает, что подобная практика «невидимой депортации» становится тревожной нормой. Людей задерживают на границе, не регистрируют в системах, не проводят допросов, а затем депортируют, как будто их никогда не было на территории США. Такой подход нарушает базовые принципы гуманитарного права и создаёт опасный прецедент для всех, кто ищет защиты от преследований.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship