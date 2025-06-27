Белый дом предлагает сократить финансирование расследований военных преступлений по всему миру — источники

Администрация Белого дома рекомендовала прекратить финансирование США почти двух десятков международных программ, занимающихся расследованиями военных преступлений и обеспечением правосудия, включая инициативы в Мьянме, Сирии и в отношении предполагаемых преступлений России в Украине. Об этом сообщили три осведомлённых источника в США, а также следует из внутренних правительственных документов, с которыми ознакомилось агентство Reuters.

Рекомендация, озвученная в среду Управлением по вопросам управления и бюджета (OMB), ранее не сообщалась публично. Она не является окончательным решением, поскольку Госдепартамент всё ещё может подать апелляцию.

Ряд программ, которые предложено закрыть, работают в зонах конфликта — в том числе в Украине, Мьянме и Сирии. Они поддерживают сбор доказательств сексуального насилия и пыток, а также предоставляют юридическую помощь в делах о военных преступлениях. Среди них — инициатива на $18 миллионов под эгидой Джорджтаунского университета, направленная на поддержку Офиса Генерального прокурора Украины. Эта программа может быть прекращена, несмотря на то, что Украина начала более 140 000 расследований военных преступлений после российского вторжения в 2022 году.

Такое решение грозит подорвать усилия по привлечению России к ответственности на фоне обостряющегося конфликта. Госдепартаменту поручено обосновать необходимость сохранения соответствующих программ до 11 июля — при этом источники отмечают вероятное ограниченное содействие со стороны госсекретаря Рубио.