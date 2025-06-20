Суд разрешил Трампу сохранить контроль над Национальной гвардией в Лос-Анджелесе: Ньюсом обвиняет в авторитаризме

Апелляционный суд Девятого округа разрешил президенту Дональду Трампу сохранить контроль над военнослужащими Национальной гвардии, которых он направил в Лос-Анджелес после протестов, вызванных иммиграционными рейдами. Решение отменяет вердикт судьи нижестоящего суда, признавшего действия Трампа незаконными, поскольку он привлёк силы гвардии без согласия губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома. Это стало первым случаем с 1965 года, когда президент направил Национальную гвардию штата без одобрения главы региона.

В соцсетях Дональд Трамп назвал это решение «большой победой» и заявил, что судьи «поняли, что Гэвин Ньюсом некомпетентен». По словам Трампа, это решение имеет общенациональное значение: «Если наши города и люди нуждаются в защите, мы обязаны её предоставить, особенно когда местная полиция не справляется. Это великое решение для Америки, и мы продолжим защищать законопослушных граждан».

Губернатор Ньюсом резко отреагировал, подчеркнув, что «Трамп не король и не выше закона». Он добавил, что «мы не позволим авторитарному использованию военных против граждан остаться безнаказанным» и обвинил экс-президента в попытке узурпировать власть.