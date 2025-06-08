Трамп направил 2000 бойцов Нацгвардии в Лос-Анджелес после иммиграционных протестов

Вечером в субботу президент Дональд Трамп объявил о развертывании двух тысяч солдат Национальной гвардии в Лос-Анджелесе, назвав ситуацию в городе «вторжением нелегальных мигрантов и преступников». Свой приказ он отдал без согласования с властями штата Калифорния, что вызвало резкую реакцию со стороны губернатора и местных чиновников.

«Если губернатор Ньюсом и мэр Басс не могут справиться со своей работой, федеральное правительство сделает это за них. Порядок будет восстановлен, нелегалы — выдворены, а Лос-Анджелес — освобождён», — написал Трамп в соцсети.

По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома, вмешательство федеральных сил было не только необоснованным, но и «намеренно провокационным». Он подчеркнул, что власти штата и города находились в полном контроле над ситуацией, а помощь Национальной гвардии, уже задействованной в восстановительных работах, была достаточной. «Мы не сталкивались с проблемой до вмешательства Трампа. Это грубое нарушение суверенитета штата», — заявил губернатор, потребовав немедленно отозвать приказ и вернуть контроль над гвардией в руки штата.

Мэр Лос-Анджелеса Карен Басс также выразила возмущение, назвав происходящее вмешательством в дела города и угрозой для общественного спокойствия. По её словам, подобные действия только усиливают напряжённость, особенно среди иммигрантского населения.

Политики-демократы обвинили Трампа в попытке использовать силу для подавления инакомыслия и в создании атмосферы страха. Сенатор Адам Шифф заявил, что речь идёт не о безопасности, а о демонстрации власти. Конгрессмен Майк Левин добавил: «Это не защита, это захват».

Общественные организации, включая ACLU и Amnesty International, осудили решение Белого дома. В заявлении NAACP сказано: «Развёртывание войск в мирных сообществах — это не защита, а провокация».

Между тем, несмотря на опасения обострения конфликта, власти Калифорнии призывают жителей к мирному протесту и сохранению спокойствия. «Достоинство и ненасильственное сопротивление — вот наш ответ на политическое давление», — заявил один из представителей городского совета.

Ситуация остаётся напряжённой. Многие считают, что действия федерального правительства могут привести к дальнейшей эскалации.