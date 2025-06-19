“Большой, прекрасный” закон Трампа обложит налогом денежные переводы

На более чем тысяче страниц «большого, прекрасного» закона президента Трампа, принятого Палатой представителей в прошлом месяце, скрыто положение о введении 3,5% налога на денежные переводы. Предлагаемый налог будет применяться примерно к 40 миллионам лиц, не являющимся гражданами США, включая владельцев грин-карт, временных работников и нелегальных иммигрантов. В мае Палата представителей с небольшим перевесом одобрила законопроект о расходах; сейчас он находится на рассмотрении в Сенате. Тем не менее налог на переводы практически не освещался в СМИ в ходе обсуждения законопроекта. Основное внимание было сосредоточено на резком сокращении программ социальной поддержки — Medicaid и Программы дополнительной продовольственной помощи (SNAP). Некоторые члены Конгресса впоследствии признались, что не читали законопроект полностью перед голосованием.

В 2024 году жители США отправили за границу более 220 миллиардов долларов своим семьям и друзьям, при этом более половины переводов ушли в Латинскую Америку. Мексика является крупнейшим получателем — переводы составляют 4% её ВВП. В целом же крупнейшим получателем денежных переводов в мире является Индия.

Эксперты предупреждают, что налог нанесёт ущерб экономикам других стран, особенно с низким уровнем дохода, где переводы могут составлять до 30% ВВП. Защитники иммигрантов утверждают, что данная мера представляет собой форму двойного налогообложения, поскольку отправители — включая миллионы нелегальных иммигрантов — уже платят налоги со своих доходов. Также отмечается, что это может побудить многих прибегать к неформальным и более рискованным способам перевода денег. Экономисты указывают, что негативные последствия могут затронуть и экономику США.

Эту тему обсудили приглашённые эксперты на еженедельном брифинге ACOM для этнических СМИ 6 июня.

Внедрение налога на переводы даст федеральному правительству больший доступ к иммиграционным данным, поскольку отправители должны будут доказывать своё гражданство, чтобы избежать налогообложения. Компании, осуществляющие переводы, будут обязаны предоставлять данные в федеральные иммиграционные органы. Аналитики также предупреждают, что это создаст почву для мошенничества, в котором могут пострадать как граждане, так и неграждане.

«Денежные переводы на протяжении десятилетий были инструментом развития. Обычно они обеспечивают доступ к базовым услугам и товарам, особенно необходимым в повседневной жизни», — сказал Ариэль Руис Сото, старший аналитик Института миграционной политики. «Речь идёт о расходах на коммунальные услуги, питание и, в некоторых случаях, медицинскую помощь. Также в ряде регионов переводы используются для реализации проектов развития — строительства домов, школ, больниц, особенно там, где отсутствуют государственные инвестиции».

«Во время пандемии — когда работы было мало — переводы в Латинскую Америку, напротив, увеличились. Это показывает, что даже при изменениях в экономике или политике США мигранты продолжают поддерживать свои семьи и сообщества. Они по-прежнему стремятся отправить тот самый спасательный круг, который меняет жизнь людей, зависящих от них», — добавил он.

«Этот налог также ударит по беднейшему населению мира. А в некоторых странах его последствия могут превзойти ущерб от сокращения помощи», — сказала Хелен Демпстер, научный сотрудник и заместитель директора Программы по миграционной и гуманитарной политике Центра глобального развития (CGD). «Фактически это двойной удар по уязвимым слоям населения», — добавила она, имея в виду также закрытие USAID администрацией Трампа.

В прошлом месяце CGD опубликовал отчёт о том, какие страны пострадают больше всего от предлагаемого налога. По их данным, если налог увеличит стоимость переводов на 3,5%, это может привести к снижению общего объёма переводов на 5,6%. Лидирует по потенциальным потерям Мексика — страна может лишиться около 2,6 миллиарда долларов. Мексиканцы, проживающие в США, ежемесячно отправляют своим семьям около 400 долларов.

«По данным CGD, Гватемала потеряет около 600 миллионов долларов. Гватемальцы в США отправляют домой около 48% своих доходов. В совокупности страны Центральной Америки могут потерять порядка 4,65 миллиарда долларов, если налог будет введён», — сообщила Демпстер.

«Индия, Филиппины и Китай могут потерять около 500 миллионов долларов каждый. Индия также получает переводы из ОАЭ, Саудовской Аравии, Великобритании и Сингапура. Потери стран Африки оцениваются в 488 миллионов долларов — это меньшая сумма, но в контексте уже имеющихся сокращений помощи она приобретает особую значимость», — продолжила она. «Африка особенно уязвима на фоне дефицита продовольствия, последствий изменения климата и нехватки инвестиций в образование и устойчивость. Снижение переводов лишь усугубит ситуацию. Ни одна другая страна в мире на данный момент не взимает налог на переводы».

«Реализация предлагаемого налога будет крайне сложной», — отметил доктор Мануэль Ороско, директор Программы миграции, денежных переводов и развития Межамериканского диалога. «Чтобы избежать налога, отправители должны будут подтвердить своё гражданство и статус налогоплательщика».

«Для этого банки, криптовалютные платформы и небанковские финансовые учреждения, включая сервисы денежных переводов, должны будут зарегистрироваться в Минфине США и интегрировать механизмы проверки гражданства и налогового статуса», — пояснил Ороско. «Подтверждением гражданства может быть свидетельство о рождении, паспорт или свидетельство о натурализации. Но мало кто носит такие документы с собой. Это создаёт препятствия в первую очередь для самих граждан США и открывает уязвимости для национальной безопасности».

«Хакеры и преступные организации могут использовать эту систему для кражи персональных данных и создания поддельных профилей. Это серьёзный риск для всей системы», — добавил он.

«Латиноамериканское сообщество сейчас использует политический капитал, накопленный в ходе избирательного цикла 2024 года, чтобы противодействовать налогу на переводы», — сказала Ана Вальдес, президент и CEO The Latino Donor Collaborative (LDC). По её словам, покупательная способность латиноамериканского сообщества превышает 4 триллиона долларов.

«Мы провели несколько опросов сразу после объявления налога. Люди не собираются отказываться от переводов. Комментарии вроде “Моя мама будет получать $1000 в месяц, чего бы мне это ни стоило” — обычное дело. Но это значит, что семьи будут вынуждены сокращать расходы в США: перестанут ходить в кино, покупать одежду, тратить на предметы роскоши. Это замедлит экономику», — рассказала Вальдес.

«Стоимость найма иммигрантов также возрастёт — они могут просить работодателей о помощи в переводах. Многие уже начали снимать наличные со своих счетов, опасаясь заморозки активов. Перевод наличных — это способ избежать налога», — добавила она.

По её словам, LDC ведёт агрессивную информационную кампанию в соцсетях, чтобы донести до законодателей и избирателей последствия этой меры.

«Это штраф за стремление к американской мечте. Потому что именно иммигранты и есть воплощение этой мечты», — подытожила Вальдес.

Елена Кузнецова, Slavic Sacramento | American Community Media Services