Сакраменто и округ Напа ужесточают меры против нелегальной пиротехники

В Сакраменто и округе Напа введены жёсткие меры против незаконного использования фейерверков. Новый закон в округе Сакраменто предусматривает штрафы до $10 000 и круглогодичный контроль за соблюдением правил. В округе Напа полностью запрещены все виды фейерверков, включая так называемые «безопасные и разрешённые».

По словам главного пожарного инспектора Сакраменто Джейсона Ли, нелегальные фейерверки становятся причиной пожаров, особенно рядом со школами, парками и критической инфраструктурой. Цель новых мер — снизить риски и привлечь нарушителей к ответственности.

Согласно обновлённому Муниципальному кодексу, за первое нарушение — штраф $1 000, повторное — $2 500, последующие — до $5 000. Максимальный штраф до $10 000 будет применяться за особо опасные случаи, например, запуск в зонах повышенного риска или незаконное изготовление пиротехники.

Ответственность теперь несут и собственники жилья: если фейерверки запускают на их территории, и они не сообщили об этом, их также могут оштрафовать.

Создана постоянная группа по борьбе с нелегальной пиротехникой. Она использует карты жалоб, цифровую аналитику и другие инструменты. Разрешённые фейерверки (“Safe and Sane”) допустимы только с 28 июня по 4 июля и в установленное время.

Собранные штрафы направят на расходы по обеспечению безопасности. В преддверии 4 июля власти акцентируют внимание на высоком риске пожаров и необходимости соблюдения закона.

Виталий Атаев Трошин, SlavicSac.com

California Local News Fellowship