Российский диссидент заявляет, что в иммиграционной тюрьме ICE ему угрожали изнасилованием

22-летний Максим Борисов, открытый гей и оппозиционер из России, уже три месяца находится в иммиграционном центре в Аризоне. Он утверждает, что ему угрожают изнасилованием в американской тюрьме. Об этом пишет Migrant Insider.

Максим опасается возвращения на родину: он участвовал в антипутинских протестах, поддерживал Украину и подвергался нападению из-за своей ориентации. По его словам, в России его ждет пытка или смерть.

Несмотря на это, США отказали ему в убежище. В центре содержания, управляемом частной компанией CoreCivic, он сталкивается с гомофобией, медицинской халатностью и равнодушием к судьбе трансгендерных заключённых.

Максим помогает другим заключённым как переводчик и советник, но просит лишь одного: «Пусть депортируют куда угодно, только не в Россию».

«Славянскому Сакраменто» удалось подтвердить, что заключённый по имени Максим Борисов действительно находится в иммиграционном изоляторе ICE в городе Элой, штат Аризона.

В марте этого года сообщалось о гибели беженца из Украины в одной из иммиграционных тюрем во Флориде.

Ранее сообщалось, что сотни беженцев из России подали иск против администрации Трампа, обвиняя власти в плохих условиях содержания и необоснованных задержках при рассмотрении их иммиграционных дел.

